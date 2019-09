Los Backstreet Boys solo quieren divertir: dos shows para ver antes de su llegada a Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los Backstreet Boys vendrán a Uruguay el año que viene y la noticia, que salió a la luz a fines de agosto, causó cierto revuelo a nivel nacional. Se trata del primer espectáculo de gran escala confirmado para la agenda local de 2020; y de la visita, además, de una banda que aunque tuvo su pico de popularidad hace ya 20 años, sigue siendo muy importante para algunas generaciones y, sobre todo, para el pop.

A esa importancia no ha sido ajeno el público uruguayo, que agotó las entradas para la función del domingo 8 de marzo en el Antel Arena, en cuestión de horas. Tal éxito de venta llevó a la productora local, AM, a agregar una nueva fecha para el quinteto estadounidense, que repetirá el lunes 9. Esas entradas están en Tickantel: hay un par de sectores agotados y una buena cantidad de localidades ya vendidas.

Los Backstreet Boys son la banda con la que muchos de los nacidos en la segunda mitad de la década de 1980 y la primera de la de 1990, se criaron. Son la boy band por excelencia aunque eso de “boys”, a esta altura, les queda raro (son más bien cuarentones); son los que musicalizaron el crecimiento de una parte de los millennials; y para muchos de los que van a ir, el evento tendrá esa característica de sueño cumplido, de deuda pendiente ya saldada. Es de esperar que sea una fiesta.

Para ir haciendo boca, en plataformas de streaming hay un par de recitales de distintos momentos de la actual década, que dan una idea amplia de lo que los fanáticos podrán encontrarse en el Antela Arena.

En Cablevisión Flow está Backstreet Boys: In a World Like this Live in Saitama, el registro de un show ofrecido en 2013 en la ciudad japonesa, que sirvió de presentación para In a World Like This, el último que habían editado antes de DNA, de este año. Casualmente, la banda acaba de cerrar el tramo norteamericano de su DNA Tour, y lo reanudará en Saitama.

En In a World Like this Live in Saitama, el quinteto que integran A. J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter y Kevin Richardson, ofrece un espectáculo vistoso a fuerza de pantallas gigantes, visuales y un gran despliegue de luces. Los cinco muchachos van desarrollando coreografías y cantando al unísono, sin banda que los acompañe, e interactúan mucho con una audiencia que responde con gritos agudos y eufóricos todo el tiempo.

Para “Incomplete”, Carter se cuelga una guitarra eléctrica y Richardson toca un teclado; y después ofrecen un bloque acústico que aprovechan para reírse de sí mismos, una dinámica que aplican durante todo el concierto. “¡Los Backstreet Boys tocan instrumentos!”, ironiza Carter, que toca allí guitarra acústica junto con McLean y Littrell; mientras que Dorough se encarga de la percusión y Richardson repite en las teclas.

Aprovechan ese set para bromear con que aprendieron a tocar porque saben que dentro de pocos años, ya no podrán bailar tanto en escena, una de las características que los define a ellos y a las boy band posteriores. E insisten mucho con que en un show así, el objetivo final es divertirse, algo que a juzgar por ese especial (guionado y con una edición un tanto acelerada de más), está garantizado.

En YouTube, en tanto, se puede ver el show completo que ofrecieron este año en el popular Festival de Viña del Mar, en Chile, y que ya acumula más de siete millones de reproducciones. Los Backstreet Boys agotaron las entradas para esa presentación en apenas dos horas.

“Hoy, todos volvemos a ser adolescentes”, dice la presentadora María Luisa Godoy justo antes de darle la bienvenida al grupo, que aparece en medio de un aullido hecho por los miles de presentes (en su mayoría mujeres). Y allí, como seis años atrás en otro punto bien distinto del planeta, el humo, las luces, las cinco voces perfectamente empastadas y funcionando como una sola, hacen la fiesta. Las coreografías son menos ágiles, hay un cuerpo de baile que refuerza esa dinámica, hay chistes, no hay instrumentos, hay varios cambios de vestuario y, sobre todo, una batería de éxitos capaces de hacer cantar -y, un poco, viajar en el tiempo- a cualquiera.

Estos dos registros son una buena referencia de lo que llegará en unos meses a Uruguay: una puesta internacional colorida y grande, de unos hombres que ya no son veinteañeros, pero que saben cómo darle un par de horas de alegría a aquellos adolescentes que fuimos.