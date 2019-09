Backstreet Boys agrega nueva fecha en el Antel Arena 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Después de agotar entradas de preventa y de venta en un ratito, Backstreet Boys agregó una fecha en el Antel Arena: será el 9 de marzo, un día después de la función ya agotada.

La preventa para fans empieza mañana, viernes 13 a las 10 de la mañana y va hasta el domingo a las 20.00, la venta general larga el lunes 16 a las 11 de mañana. El precio de las entradas va de 2.200 a 13.500 pesos.

La banda llega a Uruguay como parte del DNA Tour en el que repasa sus grandes hits (no van a faltar Everybody”, “As Long As You Love Me”, “We’ve Got It Goin’ On”, “Get Down”, “Larger Than Life”, “I Want It That Way”, “The One” y “More Than That”), además de canciones de su nuevo disco, DNA.

Formados a mediados de 1990, la banda mantiene su formación intacta: vendrán Nick Carter, Kevin Richardson ,AJ McLean, Brian Littrell y Howie Dorough. Son uno de los números más vendedores de la historia con más de 140 millones de discos vendidos en todo el mundo.

La expectativa por la llegada de esta boy-band ha sido, en cierto sentido, inesperada, teniendo en cuenta que su mayor éxito pasó hace una veintena de años y su repertorio principal se limita a ese período. Sin embargo su media docena de grandes éxitos y la posibilidad de verlas acompañados por sus precisas coreografías tiene un público interesado y bastante grande.