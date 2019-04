En "Boy Band Con", YouTube narra la vida de Lou Pearlman, el estafador que estuvo detrás del éxito de Backstreet Boys y *NSYNC

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Para salir a competir con los grandes del streaming, YouTube empezó a generar contenido original al que tienen acceso sus suscriptores. Una de las primeras producciones de YouTube Originals (ver recuadro) es The Boy Band Con: La historia de Lou Pearlman. Dirigido por Aaron Kunkel, el documental retrata la historia del hombre detrás del éxito de Backstreet Boys y *NSYNC, dos de las boybands más exitosas de los noventa.

“Una boyband generalmente tiene cinco miembros, a veces tres. Nunca cuatro, a menos que alguien se vaya”, explica Dave Holmes, un VJ de MTV. “Por lo general, no hay instrumentos, sino pistas que hubieran triunfado en Europa unos años antes. Algunos hacen coreografías y cada uno tiene una personalidad característica y un gran carisma para que las chicas de 13 años se vuelvan locas”.

A principios de los noventa, esta fórmula era un éxito asegurado y, durante la última época de oro de la industria musical —acompañada por la influencia de MTV— , los músicos podían vender millones de copias de un disco en una semana. Lou Pearlman, un empresario estadounidense que estaba al frente de un negocio de alquiler de aviones, sintió el aroma del éxito luego de que los New Kids on the Block —una de las bandas pioneras del género— le alquilaran un avión. Al enterarse de que generaban decenas de millones de dólares en ventas de discos, giras y merchandsing, Pearlman se metió en el mundo de la música.

Entonces, abrió su discográfica, Trans Continental Records, y empezó a hacer castings para formar a un grupo de cinco cantantes que pudiera alcanzar a los New Kids on the Block en número de ventas.

Así dio con AJ McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Kevin Richardson y Brian Littrell, cinco adolescentes con buenas voces, que en 1993 formaron Backstreet Boys, que años más tarde se convertiría en la boy band más exitosa de la historia, con 130 millones de disco vendidos. Pero para lograr que lleguen a un buen nivel, Pearlman formó una especie de campo militar donde los cinco ensayaban 9 horas por día.

Según cuentan varios de los músicos, que fueron entrevistados para el documental, Pearlman era un hombre amable y comprensivo que terminó ejerciendo una especie de rol paterno con los jóvenes. Luego de haber invertido en el producto musical —porque así era como lo veía Pearlman—, los cantantes empezaron a vender millones. Inmediatamente, el empresario formó a *NSYNC (la banda de la que salió Justin Timberlake), otra boyband, igual de exitosa, y empezó a jugar con la clásica fórmula de rivalidad, que se traduce en publicidad, que fue popularizada en los sesenta por la ficticia disputa entre The Beatles y The Rolling Stones. La única diferencia es que Pearlman estaba detrás de ambos grupos y él mismo se encargó de generar rumores para enemistarlos.

Esa no es la única muestra de un hombre codicioso. La más importante llega cuando se relata que, luego de que *NSYNC vendiera 10 millones de discos, el empresario reunió a los cantantes para su primer pago. Cuando recibieron el cheque, se dieron cuenta de que estaban ganando el sueldo mínimo y confirmaron que Pearlman los había estafado con los contratos: se había proclamado como el sexto miembro de ambos grupos y cobraba el 90% de las ganancias. Rápidamente lo llevaron a juicio.

The Boy Band Con también indaga en los diferentes negocios del empresario y, a lo largo de varias entrevistas, se muestra cómo Pearlman estafó a cientos de jubilados —prometiéndoles falsos planes de retiro— e incluso a su único amigo de la infancia. Para cuando murió en la cárcel en 2016, dejó una deuda de 300 millones de dólares que jamás pudo ser saldada y lo terminó convirtiendo en uno de los estafadores más grandes de la historia de Estados Unidos.