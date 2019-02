Ariana Grande rompe un nuevo récord e iguala a The Beatles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ariana Grande no se cansa de rompiendo récords. Con "thank u, next" publicó el video más visto en YouTube en 24 horas (50 millones por la canción homónima del álbum), su disco se convirtió en el más escuchado en Spotify en su día de lanzamiento (70 millones) y, ahora, logró igualar a The Beatles en las listas de éxitos de Estados Unidos.

Mientras “7 rings” llega a su cuarta semana en el primer puesto de la lista de Billboard, los singles "Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored" y “Thank U, Next” están en el segundo y tercer puesto, respectivamente, de las 100 canciones más vendidas en suelo estadounidense.

De esta manera, Grande logró igualar una marca histórica que solo habían alcanzado The Beatles en 1964, en medio de la beatlemanía que explotó cuando el cuarteto de Liverpool desembarcó en los Estados Unidos. Ese año, la banda británica ocupó el podio con los clásicos "Can't Buy Me Love", "Twist and Shout" y "Do You Want to Know a Secret".

Unas semanas más tarde lograrían dominar por una semana el top 5 de la lista, una marca que nunca fue igualada.

Grande se convierte así en la primera solista en lograr este récord. Pero eso no es todo: además, metió 11 canciones en el top 40 de la lista y superó la marca de nueve temas que logró Cardi B el año pasado. Así, se convirtió en la artista mujer que mayor cantidad de canciones sostuvo por al menos una semana entre las primeras 40 canciones del Hot 100.

En su cuenta de Instagram, la cantante compartió un video donde se ve su emoción al recibir la noticia.

"Me reí cuando vi esto porque pensé que alguien lo había editado. Muchas gracias desde el fondo de mi corazón, por varias razones: esta es la primera vez que pasa desde The Beatles (¿y la primera vez para una solista?). Es una locura. Pensé que era un broma y lo digo de verdad. Los amo muchísimo y siempre lo haré. Gracias por todo. No puedo creer que esto sea real. Gracias por hacer historia conmigo, me hacen sentir amada. Adiós, estoy llorando", escribió Grande en otra publicación.