Ariana Grande rompió el récord al video más visto en YouTube en 24 horas

El 30 de noviembre se estrenó el videoclip de la canción "Thank U, Next", de la cantante estadounidense Ariana Grande. El tema, que formará parte de su nuevo disco, acababa de ganar el récord al tema que más rápido superó los 100 millones de reproducciones en la historia de Spotify.



Y el sábado, el videoclip alcanzó un nuevo récord. En esta ocasión logró ser el vídeo más visto en sus primeras 24 horas en YouTube, con más de 50 millones de visualizaciones, derrotando al grupo coreano BTS con el video de la canción "Idol" que tuvo 45 millones, mientras que en el tercer lugar está la cantante Taylor Swift con "Look What You Made Me Do", con más de 43 millones de visualizaciones.

El video de "Thank U, Next", que está dirigido por Hannah Lux Davis, está inspirado en la película Chicas pesadas, un film icónico para toda una generación, y que además catapultó las carreras de Rachel McAdams y Amanda Seyfried, y consolidó a Lindsay Lohan. En el visual también hay referencias a otros clásicos de la década pasada, Legalmente rubia y Si tuviera 30, y cameos de varios famosos, todos condimentos que hicieron que durante todo el día, Grande y el título de su tema fueran tendencia en las redes sociales

Además, el video incluye las apariciones de Kris Jenner y Troye Sivan, además de las personalidades de YouTube Colleen Ballinger y Gabi DeMartino, junto con los actores originales de Chicas pesadas Jonathan Bennett y Stefanie Drummond, y compañeros de reparto de Grande en la serie Victorious, Elizabeth Gillies, Daniella Monet y Matt Bennett.

A tres días de haberse publicado en YouTube, el video ya cuenta con más de 93 millones de visitas, más de 486 mil comentarios y casi 6 millones de "me gusta". A su vez, "Thank U, Next" tiene 220 mil millones de reproducciones en Spotify y hace dos semanas encabeza el ránking de las 50 canciones más escuchadas del día en la plataforma digital, alcanzando un promedio de seis millones y medio de escuchas diarias.