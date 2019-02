Ariana Grande: la cantante del momento que le dijo que no a los Grammy

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Envuelta en una nueva polémica, esta noche se celebra una nueva edición de los Grammy, los premios más importantes de la música. El año pasado hubo varias quejas por la poca presencia de mujeres en las nominaciones y en el show. Ahora, los problemas vienen de dos lugares. Por un lado, músicos como Drake, Kendrick Lamar y Childish Gambino se negaron a tocar en la ceremonia porque se quejan de la poca representación que el hip-hop tiene en los premios (ver recuadro). El año pasado Jay-Z reclamó que estuvo nominado a ocho estatuillas pero no ganó ninguna.

La otra polémica gira en torno a la cantante Ariana Grande y quizás sea la más sorpresiva. La nominada a mejor álbum pop por Sweetner y mejor canción pop por “God Is A Woman” anunció esta semana que no participará de la ceremonia.

El director de los premios, Ken Ehrlich, dijo en una entrevista con Asociated Press que la cancelación de Grande se debió a que no ella no tenía suficiente tiempo para armar la escenografía para presentarse en la ceremonia. Rápidamente, Grande desmintió la información en su cuenta de Twitter. “He mantenido la boca cerrada, pero estás mintiendo. Puedo organizar una actuación en una noche y lo sabes, Ken. Fue por el hecho de que mi creatividad y mi autoexpresión fueron sofocadas por vos es que decidí no asistir”, escribió la cantante.

Según explicó en otro tweet, la cantante ofreció interpretar tres canciones -entre ellas, “7 Rings”, su último lanzamiento- y no aceptaron sus propuestas. “Esto es solo un juego para ustedes… Y lo siento pero eso no es lo que la música significa para mí”, agregó la cantante.

De esta manera, los Grammy se pierden la actuación de la artista femenina más exitosa del 2018. Para Grande, esta hubiera sido una gran oportunidad de promocionar su nuevo disco, thank u, next -publicado el viernes-, pero los números en las plataformas de streaming muestran que realmente no los necesita. Ayer, nueve de las canciones de su nuevo disco ocupaban las primeras nueve posiciones del Top 50 de Spotify, sumando 52 millones de reproducciones en un solo día.

thank u, next llega tras dos sencillos de enorme éxito, en los que la mayor estrella pop del momento venía generando expectativa. En setiembre, la cantante sorprendió cuando lanzó “thank u, next”, una canción dedicada a sus exnovios y a todo lo que le enseñaron durante sus relaciones.



Esta letra tan personal -que incluía referencias a su noviazgo con el rapero Mac Miller, fallecido el año pasado a los 26 años- y que se mezclaba con un interesante videoclip que homenajeaba a las películas Chicas pesadas, Legalmente rubia y Si tuviera 30, dio paso al éxito más grande de la cantante y rompió varios récords: fue el video más visto en YouTube en 24 horas -50 millones de reproducciones- y se convirtió en la canción más escuchada en su primer día de estreno por una artista femenina en Spotify.

Luego del atentado ocurrido en 2017 al finalizar un concierto de su gira Dangerous Woman en Manchester, donde fallecieron 22 asistentes, las letras de Grande comenzaron a enfocarse en temas personales que funcionan un apoyo emocional para sus fanáticos. El primer paso tras la experiencia de Manchester fue “No Tears Left To Cry”, una canción bailable donde se mezclaba cierta oscuridad con un menaje optimista que, sin nombrarlo directamente, funcionaba como un intento de sanar las heridas de Manchester.



Por esta línea siguió su disco Sweetner, que incluía canciones como “God Is A Woman”, “Breathin” y “Get Well Soon”, todas con una búsqueda de lograr un mensaje positivo de autoconfianza. Con su nuevo trabajo, thank u, next, mantiene esta línea pero trabajando líneas más personales. El segundo sencillo del álbum es “7 Rings”, donde crítica cómo el consumismo es una forma de esconder el dolor de una ruptura amorosa.

El centro emocional del álbum se encuentra en las canciones “Ghostin” e “In My Head”. La primera habla sobre el dolor de estar en una relación a pesar de amar a otra persona, mientras que la segunda trata sobre los peligros de idealizar a alguien durante la primera etapa del enamoramiento.

Ariana Grande está apostando a un disco pop construido sobre letras con contenido, algo muy valioso en los tiempos de playlists. Merece darle una oportunidad. Los Grammy se lo pierden.