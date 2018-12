"A todos los chicos de los que me enamoré", el éxito de Netflix, tendrá segunda parte

Este ha sido el año de las comedias románticas gracias a Netflix. La plataforma de streaming lanzó una serie de películas que fueron muy comentadas en las redes sociales, y títulos como Sierra Burgess es una loser, El stand de los besos, Set it Up y A todos los chicos de los que me enamoré, se convirtieron en tendencia a pocas horas de su estreno.

Continuando con la tendencia de películas de ese género, Netflix anunció que ya está en marcha la segunda parte de A todos los chicos de los que me enamoré, película que protagoniza Lana Condor y catapultó a la fama a Noah Centineo, quien se convirtió en la nueva obsesión del mundo 2.0.

Tráiler de la película "A todos los chicos de los que me enamoré"

Días atrás se conoció que la secuela de esta comedia romántica estaba en marcha, y cuando la escritora Jenny Han, quien escribió los libros de la saga To All the Boys, dio la luz verde para la segunda parte, todos los engranajes comenzaron a andar.

A todos los chicos de los que me enamoré tuvo tal éxito que el CEO de Viacom, Bob Bakish dijo que esta película original de Netflix "es una de las películas más vistas de todos los tiempos en la plataforma".

Su éxito se debe a su joven elenco, que volverá a protagonizar la secuela que se estrenará el año próximo.