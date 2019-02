Para reír, para llorar o para escépticos: ¿qué hay para ver en este San Valentín?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

San Valentín todavía es una celebración en desarrollo en Uruguay que, tradicionalmente, ha festejado el Día de los Enamorados en octubre. Pero con esta festividad ya marcada en el almanaque e impulsada por el marketing, aquí va un listado de películas que celebran al amor de distintas maneras. Esta lista, que podría ser interminable, se divide en tres categorías y es una buena referencia para elegir qué mirar (o no) hoy.

Comedias Para reír

Yo soy Simón se centra en Simón, un chico de 16 años al que le gustan los chicos, aunque nadie lo sabe, salvo un amigo por correspondencia. De a poco, esa amistad se convertirá en una historia de amor que traspasará el teclado para llegar a la vida real. Está en la app de Fox.

En Cuando nos conocimos (está Netflix), Noah (Adam DeVine) conoce a Avery (Alexandra Daddario), la chica de sus sueños, que a su vez conoce al amor de su vida. Gracias a una cabina de fotos, Noah tendrá la posibilidad de viajar en el tiempo y alterar esa noche para que todo salga perfecto.

Nia Vardalos y John Corbett se hicieron famosos gracias a Mi gran boda griega, y volvieron a coincidir en I Hate Valentine’s Day, otra comedia romántica, disponible en Qubit. La historia se centra en Genevieve (Vardalos), quien cree que cinco citas con el mismo hombre son suficientes. Su filosofía será puesta a prueba por Greg (Corbett), nuevo vecino.

En Irlanda existe la tradición que una mujer le puede pedir matrimonio a su novio los 29 de febrero. Eso es, en Propuesta de año bisiesto (está en Netflix), lo que Anna (Amy Adams) piensa hacer cuando su pareja viaja a Dublín por un congreso de cardiología. Con la intención de sorprenderlo y pedirle matrimonio, Anna vivirá una serie de desventuras que la harán reflexionar sobre su novio y su posible matrimonio.

El apocalipsis llegó y R (Nicholas Hoult) se arrastra junto a su amigo por el aeropuerto, como todo zombie. Un día, mientras come el cerebro de unos adolescentes, conoce a Julie (Teresa Palmer), una chica a quien R sentirá la necesidad de proteger. Lo que no esperaba ninguno de los dos era que esa incipiente relación podría cambiar el comportamiento de los demás zombies. Mi novio es un zombie, en la app de Fox, es de esas comedias que demuestran que el amor supera todos los obstáculos.

En Como si fuera cierto (en la app de Fox), Elizabeth (Reese Witherspoon) estaba tan concentrada en su trabajo como doctora, que no tenía tiempo para las relaciones. Un día su hermana le arregla una cita, a la que no llega por un accidente automovilístico. Mientras, David (Mark Ruffalo) es un paisajista que se muda a San Francisco y termina viviendo en el apartamento que era de Elizabeth, quien comienza a acosarlo como un fantasma. Cuando David decide averiguar quién era la dueña del apartamento, comenzará una historia de amor muy particular.

La frase: “solo soy una chica, delante de un chico, pidiendo que la quiera” es posiblemente una de las más conocidas e imitadas del cine moderno y pertenece a Un lugar llamado Notting Hill. Esta película, protagonizada por Julia Roberts y Hugh Grant, se centra en el aburrido dueño de una librería de Notting Hill, cuya vida cambiará para siempre cuando Anna Scott (Roberts), la actriz más bella y conocida del cine, entre a su tienda. Está en HBOGo y es un clásico que no hay que perderse.



Dramas Para llorar

Orgullo y prejuicio ( en Netflix) es una de las historias más conocidas de la literatura, salida de la pluma de Jane Austen. Elizabeth (Keira Knightley) es una de las hermanas Bennet, que viven en la campiña inglesa, con su padre y su madre, ansiosa por casarlas. Cuando el rico y soltero Charles Bingley se muda a una mansión vecina y se hace un baile en su honor, Elizabeth conocerá al soberbio Sr. Darcy (Matthew Macfadyen), y comenzará una lucha de personalidades, orgullos y prejuicios sociales, que, se sabe, terminará con boda y felicidad. Pero antes se cobrará unas lágrimas.

En Triste San Valentín (en Netflix y en Qubit), Dean (Ryan Gosling) y Cindy (Michelle Williams) son un matrimonio con siete años de casados y una relación desgastada. Intentando recuperar la pasión, deciden ir a un hotel y hospedarse en la habitación del futuro, donde irán recordando cómo se conocieron, se enamoraron y cómo irremediablemente la relación se deterioró. Contada a través de flashbacks, la película se va armando.

Ennis (Heath Ledger) y Jack (Jake Gyllenhaal) son dos jóvenes que se enamoran mientras trabajan como pastores de ovejas en Brokeback Mountain. De eso va Secreto en la montaña (en HBO y Qubit), dirigida por Ang Lee y sobre un amor prohibido que se desarrolló a lo largo de varias décadas, pero que no pudo vencer ciertos obstáculos.

Y en cines todavía está la nominada al Oscar Nace una estrella. Jackson (Bradley Cooper) es un cantante de country alcohólico que una noche termina en un bar gay, donde conoce a Ally (Lady Gaga), una joven tímida que sueña con ser cantante. Gracias al impulso de Jackson, que mientras la anima a escribir canciones se enamora de ella, Ally descubrirá su lugar en el mundo de la música, sin poder evitar que Jackson siga cayendo en un espiral autodestructivo.

En Carol (está en Netflix), Therese (Rooney Mara) es una joven con aspiraciones de convertirse en fotógrafa que trabaja como empleada en una tienda por departamentos en Nueva York. Mientras sueña con una vida mejor, conoce a Carol (Cate Blanchett), una mujer elegante y seductora que se encuentra atrapada en un matrimonio sin amor. Las dos estarán dispuestas a derribar barreras sociales y morales.



De todo Para los escépticos

La industria también ha proveído de material a aquellos que no son precisamente románticos. Una opción es Día de venganza (está en HBO), película en la que durante una fiesta de San Valentín, cinco amigas quieren encontrar al chico por el que vale la pena morir. Pero cuando un asesino en serie con máscara de bebé comience a cazarlas de a una, sus deseos se convertirán en pesadillas. Como en toda película de terror sobre adolescentes, hay sospechosos que se irán descartando porque claro, el verdadero asesino puede estar más cerca de lo que imaginan.

En HBOGo también está la saga de Cincuenta Sombras, esa sobre Anastasia Steele (Dakota Johnson), una tímida estudiante de Literatura que se involucra con un joven multimillonario, Christian Grey (Jamie Dornan), quien además de tener una empresa millonaria y varios dólares en su cuenta, guarda algunos secretos en el cuarto rojo que incluyen látigos, esposas y otros elementos.

Y en formato serie, Joe Goldberg (Penn Badgley) es el joven personaje central de You que, además de ser un fenómeno en Netflix, se centra en una relación tóxica que es de todo menos romántica.

Además, en Holidays (también en Netflix), el día de las madres, de los muertos y de los enamorados son parte de esta película —compuesta de ocho cortos— donde el terror y la comedia se dan la mano. El primer episodio se centra en San Valentín y es la historia de dos jóvenes que compiten por el amor del entrenador de la Secundaria.