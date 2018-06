A Jared Leto no le importan las críticas y tendrá su película como Guasón

Hubo expectativa, y después hubo decepción. El Joker o Guasón —como más les guste— de Jared Leto se hizo desear, con tanto preparativo que el actor y cantante invirtió en él. Se habló de que jugaba con ratas y un montón de cosas asquerosas más que lo hacían entrar en clima. No era la primera vez que Leto se comprometía tanto con un personaje, y las veces anteriores el resultado hizo valer la pena a todo el esfuerzo.

Al combo de decepciones de Escuadrón Suicida, se le sumó que el Guasón no solo aparecía pocas veces —algo que desencantó bastante al propio Leto, que dijo haber rodado muchas escenas más que no seleccionaron—, sino que no llegaba ni a los talones del de Heath Ledger o Jack Nicholson.



Pero contra todos los pronósticos que parecían llevar a la desaparición del nuevo Guasón, ahora se anunció que no solo seguirá vivito y coleando, sino que tendrá su película.

Exactamente. Habrá mínimo 90 minutos —o lo que sea que dure la película— para que Jared Leto se reivindique y haga de su interpretación un logro. Para esta segunda oportunidad, Leto será además de protagonista, productor. Pero esta vez tendrá una competencia más directa, ya que en paralelo a su proyecto, Warner está desarrollando otra producción en la que Joaquin Phoenix será el Guasón.