Se anunciaron los nominados para los Oscar 2020 y "Guasón" domina la lista: conocela

La Academia de Cine de Hollywood anunció hoy la lista de nominados a los Oscar 2020, la edición número 92ª de los premios de Hollywood, cuya gala se celebrará el próximo 9 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

Al igual que en los BAFTA, Guasón (de Todd Phillips) lidera la lista con 11 nominaciones. Detrás del filme protagonizado por Joaquin Phoenix, empatan con 10 nominaciones 1917, El irlandés y Había una vez... en Hollywood.



Parásitos, la película del director Bong Joon-ho, le da seis nominaciones a Corea del Sur; entre ellas, mejor película, mejor director, mejor película extranjera y mejor guion.

A continuación, la lista completa de nominados:



Mejor actriz secundaria:

Kathy Bates ("Richard Jewell")

Scarlett Johansson ("Jojo Rabbit")

Florence Pugh por ("Mujercitas")

Margot Robbie por ("El escándalo")



Mejor actor secundario:

Tom Hanks ("Un buen día en el vecindario")

Anthony Hopkins ("Los dos papas")

Al Pacino ("El irlandés")

Joe Pesci ("El irlandés")

Brad Pitt ("Había una vez... en Hollywood")



Mejor vestuario:

"El Irlandés"

"Jojo Rabbit"

"Guasón"

"Mujercitas"

"Había una vez... en Hollywood"



Mejor cortometraje animado:

"Dcera (Daughter)"

"Hair Love"

"Kitbull"

"Memorable"

"Sister"



Mejor cortometraje de live action:

"Brotherhood"

"Nefta Football Club"

"The Neighbors’ Window"

"Saria"

"A Sister"



Mejor cortometraje documental:

"In the Absence"

"Learning to Skateboard in a War Zone if You’re a Girl"

"Life Overtakes Me"

"St. Louis Superman"

"Walk, Run, Chacha"



Mejor banda sonora:

"Guasón"

"Mujercitas"

"Marriage Story"

"1917"

"Star Wars: Episodio IX"



Mejor montaje de sonido:

"Ford v Ferrari"

"Guasón"

"1917"

"Había una vez... en Hollywood"

"Star Wars: Episodio IX"



Mejor mezcla de sonido:

"Ad Astra"

"Ford v Ferrari"

"Guasón"

"1917"

"Había una vez... en Hollywood"



Mejor montaje:

"Ford v Ferrari"

"El irlandés"

"Jojo Rabbit"

"Guasón"

"Parásitos"



Mejor película:

Ford v Ferrari

El irlandés

Jojo Rabbit

Guasón

Mujercitas

1917

Había una vez... en Hollywood

Parásitos

Marriage Story



Mejor dirección:

Martin Scorsese ("El irlandés")

Todd Phillips ("Guasón")

Sam Mendes ("1917")

Quentin Tarantino ("Había una vez... en Hollywood")

Bong Joon-ho ("Parásitos")



Mejor actor:

Antonio Banderas ("Dolor y gloria")

Leonardo DiCaprio ("Había una vez... en Hollywood")

Adam Driver, ("Marriage Story")

Joaquin Phoenix ("Guasón")

Jonathan Pryce ("Los dos papas"



Mejor actriz:

Cynthia Erivo ("Harriet")

Scarlett Johansson ("Marriage Story")

Saoirse Ronan ("Mujercitas")

Charlize Theron, ("El escándalo")

Renee Zellweger ("Judy")



Mejor guion adaptado:

El irlandés

Jojo Rabbit

Guasón

Mujercitas

Los dos papas



Mejor guion original:

"Entre navajas y secretos"

"Marriage Story"

"1917"

"Parásitos"

"Había una vez... en Hollywood"



Mejor película de habla extranjera:

"Corpus Christi" (Polonia)

"Honeyland" (Macedonia)

"Les Miserables" (Francia)

"Dolor y gloria" (España)

"Parásitos" (Corea del Sur)



Mejor película animada:

"Cómo entrenar a tu dragón 3"

"I Lost My Body"

"Klaus"

"Sr. Link"

"Toy Story 4"



Mejor fotografía:

"El irlandés"

"Guasón"

"The Lighthouse"

"1917"

"Había una vez... en Hollywood"



Mejor diseño de producción:

"El irlandés"

"Jojo Rabbit"

"1917"

"Había una vez... en Hollywood"

"Parásitos"



Mejores efectos especiales:

"Avengers: Endgame"

"El irlandés"

"El Rey León"

"1917"

"Star Wars: Episodio IX"



Mejor maquillaje y peluquería:

"El escándalo"

"Guasón"

"Judy"

"1917"

"Maléfica: dueña del mal"



Mejor documental:

"American Factory"

"The Cave"

"Al filo de la democracia"

"For Sama"

"Honeyland"



Mejor canción:

​“I Can’t Let You Throw Yourself Away,” Toy Story 4

“(I’m Gonna) Love Me Again,” Rocketman

“I’m Standing With You,” Breakthrough

“Into the Unknown,” Frozen II

“Stand Up,” Harriet