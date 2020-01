Se anunciaron los nominados para los premios BAFTA y "Guasón" encabeza la lista

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Esta mañana se anunciaron las nominaciones para los premios BAFTA 2020 y Guasón lidera la lista al competir en 11 categorías. Así, la historia que muestra el origen de uno de los villanos más populares del universo de los cómics, es candidata en las categorías de mejor película, actor principal (Joaquin Pheonix), mejor guion adaptado y mejor director (Todd Phillips).



La película épica de la mafia de Martin Scorsese El Irlandés (estrenada en Cinemateca y Netflix), y Había una vez... en Hollywood (de Quentin Tarantino) recibieron 10 nominaciones cada una.



Phoenix, que el domingo ganó un Globo de Oro al mejor actor en una película dramática, se une a Leonardo DiCaprio, Adam Driver, Taron Egerton y Jonathan Pryce en la categoría de actor principal.



Jessie Buckley, Charlize Theron, Scarlett Johansson, Saoirse Ronan y Renée Zellweger — que ganó el Globo de Oro por su papel en Judy– son las nominadas en la categoría de actriz principal.



Margot Robbie fue nominada dos veces como actriz de reparto: una por su interpretación de Sharon Tate en Había una vez... en Hollywood y otra por Bombshell.



La ceremonia de entrega de premios, que todos los años se considera un indicador importante para los Oscar, se celebrará el 2 de febrero en el Royal Albert Hall.

A continuación, la lista completa de nominados:

MEJOR PELÍCULA

1917

El irlandés

Guasón

Había una vez... en Hollywood

Parásitos



MEJOR PELÍCULA BRITÁNICA

1917

Bait

For Sama

Rocketman

Sorry We Missed You: lazos de familia

Los dos papas



MEJOR DIRECTOR

Sam Mendes (“1917”)

Martin Scorsese (“El irlandés”)

Todd Phillips (“Guasón”)

Quentin Tarantino (“Había una vez... en Hollywood”)

Bong Joon-ho (“Parásitos”)



ACTRIZ PRINCIPAL

Jessie Buckley (“Wild Rose”)

Scarlett Johansson (“Marriage Story”)

Saoirse Ronan (“Little Women”)

Charlize Theron (“Bombshell”)

Renée Zellweger (“Judy”)



ACTOR PRINCIPAL

Leonardo DiCaprio (“Había una vez... en Hollywood”)

Joaquin Phoenix ("Guasón")

Adam Driver (“Marriage Story”)

Taron Egerton (“Rocketman”)

Jonathan Pryce (“Los dos papas”)



ACTOR DE REPARTO

Tom Hanks (“A Beautiful Day In The Neighborhood”)

Anthony Hopkins (“Los dos papas”)

Al Pacino (“El irlandés”)

Joe Pesci (“El irlandés”)

Brad Pitt (“Había una vez... en Hollywood”)



ACTRIZ DE REPARTO

Laura Dern (“Marriage Story”)

Scarlett Johansson (“Jojo Rabbit”)

Florence Pugh (“Mujercitas”)

Margot Robbie (“Bombshell”)

Margot Robbie (“Había una vez... en Hollywood”)



GUION ADAPTADO

Steven Zaillian (“El irlandés”)

Taika Waititi (“Jojo Rabbit”)

Todd Phillips, Scott Silver (“Guasón”)

Greta Gerwig (“Mujercitas”)

Anthony McCarten (“Los dos papas”)



GUION ORIGINAL

Susanna Fogel, Emily Halpern, Sarah Haskins, Katie Silberman (“Booksmart”)

Rian Johnson (“Knives Out”)

Noah Baumbach (“Marriage Story”)

Quentin Tarantino (“Había una vez... en Hollywood”)

Han Jin Won, Bong Joon-ho (“Parásitos”)



MEJOR DEBUT DE UN GUIONISTA, DIRECTOR O PRODUCTOR BRITÁNICO

Mark Jenkin, Kate Byers, Linn Waite (“Bait”)

Waad al-Kateab, Edward Watts (“For Sama”)

Alex Holmes (“Maiden”)

Harry Wootliff (“Only You”)

Álvaro Delgado-Aparicio (“Retablo”)



MEJOR DOCUMENTAL

"American Factory"

"Apollo 11"

"Diego Maradona"

"For Sama"

"The Great Hack"



MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

"The Farewell"'

"For Sama"

"Dolor y gloria"

"Parásitos"

"Retrato de una mujer en llamas"