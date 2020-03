Por el coronavirus, Juana Viale conducirá el programa de Mirtha Legrand

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Juanita Viale, La nieta de la diva de la televisión estará al frente del ciclo mientras la conductora queda en aislamiento debido al coronavirus. A pocos días de volver a la pantalla, Mirtha Legrand optó por sumarse a la reclusión domiciliaria, y preservar su salud y la de los demás, dando así un ejemplo de conducta cívica.



Tras la noticia de que Mirtha no estará al frente de su programa, se confirmó este martes que su nieta Juana Viale conducirá el ciclo. La decisión de suspender su presencia, tanto en Almorzando con Mirtha como en La noche de Mirtha, fue tomada por la propia diva, en común acuerdo con la productora Storylab y El Trece. “Fue una decisión mía. El domingo, de hecho, cuando me despedí, dije que quizás no volvería por dos o tres fines de semana”, puntualizó Legrand.



Son muchas las medidas que Mirtha y su producción vienen tomando con respecto a prevenirse del coronaviurs: entre otras, la desinfección de camarines (tanto de la conductora como de sus invitados), y el uso de barbijos a los miembros de la producción, camarógrafos y demás. También la diva de la tele argentina, con el objetivo de minimizar la posibilidad de contagio, dispuso evitar las visitas de personas ajenas al programa. Solo estarán presentes en el estudio el personal del ciclo.

Las medidas de precaución van más allá de lavarse las manos y desinfectar micrófonos: incluso se ha colocado un detector de temperatura, como en muchos aeropuertos, que le toma la temperatura a todas las personas que ingresan al canal. Además, se va a reducir la cantidad de invitados por programa, para que no queden tan juntos en la famosa mesaza.

Y por supuesto, habrá mucho alcohol en gel. “Cada invitado va a tener una botella de alcohol en gel al lado de cada plato para aplicarse antes de empezar a comer”, aseguró Mirtha, quien con estas medidas no solamente busca que se eviten los contagios, sino también que haya una toma de conciencia mayor en la teleaudiencia.