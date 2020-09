Zendaya, la actriz del momento: de chica Disney a hacer historia en los Emmy

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Su carisma y talento ya eran evidentes en A todo ritmo, la serie juvenil con la que comenzó, hace 10 años, su andanza en la pantalla. Zendaya le imprimía a aquella Rocky Blue que bailaba en televisión junto a su amiga Cece Jones (Bella Thorne) una frescura y un desparpajo que tenían que ver con el oficio ganado en el teatro y con el haber nacido para ser actriz. Ahora, lejos del título de “chica Disney” con el que se abrió camino, hizo historia al convertirse en la más joven ganadora del Emmy a mejor actriz dramática, por su rol en la serie Euphoria de HBO.

Zendaya Maree Stoermer Coleman, californiana de 24 años, también cantante y bailarina, se quedó con una estatuilla que disputaban Jennifer Aniston por su aclamado protagónico en The Morning Show, la oscarizada Olivia Colman, por The Crown; Laura Linney por Ozark y Jodie Comer y Sandra Oh, ambas por Killing Eve. Comer había sido la última ganadora y tenía mérito para retener el galardón.

Pero el triunfo fue de Zendaya, que se enteró de la novedad rodeada de su familia y amigos, que dio un verborrágico discurso de agradecimiento y tuvo una reacción tan espontánea que se volvió viral en redes. “Hay esperanza en los jóvenes”, dijo y esa reflexión, vinculada de forma directa a la trama de Euphoria, tiene que ver con ella misma y su generación en el mundo real. Zendaya es la sensación del momento y sabe cómo usar su voz cuando el mundo la mira.

“Sé que es un momento raro para estar celebrando, pero quiero decir que hay esperanza en la gente joven. Sé que nuestro programa no siempre es visto como un gran ejemplo, pero quiero decirle a todos mis compañeros que hacen el trabajo en las calles que los quiero, los admiro y les agradezco”, dijo a cámara para agradecer el reconocimiento. Uno de los cuatro que se llevó Euphoria el domingo a la noche, en una ceremonia atípica que tuvo que adaptarse a este tiempo de pandemia del coronavirus; los otros fueron a mejor maquillaje, mejor canción y letras originales, estos dos últimos por “All for Us” de Labrinth.

Estrenada el año pasado, Euphoria muestra a Zendaya como Rue, una adolescente con ansiedad y adicción a las drogas que intenta encontrarse en el mundo, encontrarle sentido a la vida, en un contexto de angustias típicas de su edad (sexualidad, amor, amistad) y de situaciones bastante extremas. Es un retrato crudo y explícito de un momento de la vida del que mucho se ha contado en series y en el cine, pero que pocas veces se abordó desde una perspectiva que priorice la honestidad antes que la liviandad. Y más allá del encare artístico y su interesante fotografía, la ficción de Sam Levinson destaca por la actuación de la protagonista.

Zendaya hizo historia en estos Emmy, pero nadie discutió sus méritos. Y está muy bien.



“Hay un montón de gente que probablemente piense que yo no puedo hacerlo porque no entienden verdaderamente mi personalidad. Y lo entiendo: soy una chica Disney. Hay mucho que probar”, le dijo el año pasado al New York Times sobre este personaje. “Siento que Rue es una versión mía con diferentes elecciones y circunstancias”, aseguró.

Entre A todo ritmo y Euphoria, la joven había ganado exposición mundial como el interés amoroso de Peter Parker en Spider-Man: de regreso a casa y su secuela. También tiene una veta de cantante y otra de it girl, gracias a unos estilismos que quitan el aliento en cada alfombra roja que pisa y que la convierten en una imagen codiciada por grandes marcas.



Zendaya marca tendencia con su ropa, sus peinados, sus actuaciones pero también con sus acciones. “La televisión tiene el poder de influir y formar nuestra cultura, a veces puede reflejar quiénes somos o distorsionarlo. Con demasiada frecuencia no es ideal y nos reta a ser mejores”, dijo el domingo en un momento de la gala de los Emmy, y así aborda cada uno de sus trabajos: con la responsabilidad que conlleva todo gran poder, y vaya si hay de eso en ser, hoy, referencia de la juventud.

Como Zendaya dijo, hay esperanza en la gente joven. Ella lo sabe y lo demuestra.