Premios Emmy: "Succession", "Schitt's Creek" y "Watchmen", los ganadores de la noche

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La entrega anual de los premios Emmy, que celebra lo mejor de la televisión, fue la primera ceremonia de este tipo en tiempos de coronavirus. El simpático Jimmy Kimmel se encargó de conducir la gala que se celebró de manera virtual desde Los Ángeles.

HBO está acostumbrada a ganar la batalla anual de los Emmys, a pesar de la reciente y feroz competencia de la advenediza Netflix. Pero si los ejecutivos estaban preocupados por su primer año sin Game of Thrones, que cerró con un récord histórico de 59 Emmys, el domingo mostró que hay vida más allá de los dragones de Poniente.

Succession y Watchmen sellaron grandes victorias en las categorías de drama y miniseries, además de Euphoria con la extraordinaria victoria de la joven Zendaya, quien con 24 años se convirtió en la actriz más joven en ganar la estatuilla como mejor actriz en una serie dramática. Así, HBO cerró el año con 30 estatuillas.

Netflix, que llegó a la ceremonia bien posicionada tras las categorías técnicas, tuvo que conformarse con solo dos galardones en la noche, con las victorias para actriz y director en los dramas Ozark y Poco ortodoxa.



Así se vio la ceremonia virtual de los Premios Emmy. Foto: AFP

A continuación, la lista de los ganadores a los Premios Emmy en las principales categorías.

Drama

Mejor serie: Succession (HBO)

Mejor actor de Drama: Jeremy Strong, Succession

Mejor actriz de Drama: Zendaya, Euphoria (HBO)

Mejor actriz de reparto en Drama: Julia Garner, Ozark (Netflix)

Mejor actor de reparto en Drama: Billy Crudup, The Morning Show (AppleTV)



La joven Zendaya celebra su premio Emmy como actriz de drama. Foto: AFP

Comedia

Mejor serie: Schitt's Creek (Pop TV)

Mejor actor de comedia: Eugene Levy, Schitt's Creek

Mejor actriz de comedia: Catherine O'Hara, Schitt's Creek

Mejor actriz de reparto en Comedia: Annie Murphy, Schitt's Creek

Mejor actor de reparto en Comedia: Daniel Levy, Schitt's Creek

Lisa Kudrow, Jennifer Aniston y Courteney Cox estuvieron presentes en los Emmy. Foto: AFP

Miniserie

Mejor serie limitada: Watchmen (HBO)

Mejor actriz en una serie limitada o película: Regina King, Watchmen

Mejor actor en una serie limitada o película: Mark Ruffalo, I Know This Much is True (HBO)