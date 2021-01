De "WandaVision" a "El señor de los anillos", las diez series más esperadas de 2021

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hay series que terminan, series que regresan, series a las que volvemos una y otra vez a pesar de que sepamos diálogos de memoria. Pero en el amplio mundo de programas que el streaming y la televisión por cable abrieron en los últimos años, lo que todo el tiempo hay son series nuevas, comienzos de viajes dispuestos a atraparnos y seducirnos, o bien a rompernos el corazón.

Entre todas las historias que comenzarán a contarse en 2021, aquí va una selección de 10 series originales que se estrenarán este año y prometen ser una buena compañía.

disney+ "WandaVision"

Tras su instalación a nivel global y con el éxito que The Mandalorian reconfirmó en su segunda temporada, la plataforma de streaming Disney+ va por más y este año estrenará varias series asociadas al Universo Cinematográfico de Marvel. La primera será WandaVision, que llegará el 15 de enero y se ambientará en la década de 1950. Están Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff/Bruja Escarlata y Paul Bettany como Vision, y tras los terribles hechos de la película Avengers: Infinity War, se espera con entusiasmo el reencuentro de la pareja. Luego vendrán las series The Falcon and the Winter Soldier, Loki y Ms. Marvel.

netflix "Anatomía de un escándalo"

David E. Kelley, el creador de Big Little Lies, lanzó, tras el éxito de la multipremiada serie de HBO, la miniserie The Undoing (también con Nicole Kidman y por HBO) y tiene varios proyectos en desarrollo. Uno de ellos llegará a Netflix este año y es Anatomía de un escándalo, adaptación de un thriller de Sarah Vaughan sobre político británico acusado de un terrible crimen sexual, su esposa y la abogada que lleva adelante el caso. En el elenco figuran Sienna Miller, Rupert Friend y Michelle Dockery; su fecha de estreno no está confirmada todavía.

hulu "Nine Perfect Strangers"

Otro proyecto de David E. Kelley es la adaptación de otra novela de Liane Moriarty, la autora de la obra en la que se basó Big Little Lies. Aquí la historia va sobre nueve australianos desconocidos y bien diferentes, que se encuentran en la misteriosa residencia de la rusa Masha (Nicole Kidman, de nuevo) para una renovación total de cuerpo y mente. Están Melissa McCarthy, Luke Evans, Michael Shannon, Manny Jacinto, Regina Hall, Bobby Cannavale y más, y se estrenará en la plataforma Hulu, que no está disponible en Uruguay. Hay que aguardar por qué vía llegará hasta aquí.

showtime "Dexter"

Tampoco está claro cómo se la verá en Uruguay, pero Showtime está detrás de un reboot de Dexter, la serie que siguió a este forense completamente funcional, cariñoso y divertido, que a la vez es asesino en serie. Se realizarán 10 episodios que se ambientarán 10 años después de los hechos de la historia original, con Clyde Phillips como el showrunner y Michael C. Hall, claro, de protagonista. Se la espera para fin de año y se espera, también, que repare el daño que dejó un final que en su momento no convenció a ningún seguidor.

Michael C. Hall en la serie "Dexter". Foto: Difusión

amazon prime video "The Underground Railroad"

La dirigirá el ganador del Oscar Barry Jenkins (Luz de Luna) y eso ya la hace interesante. Esta serie de siete episodios, que podría esperarse para el corto plazo, es un drama sobre la red secreta de rutas y refugios que utilizaron los esclavos afroamericanos para escapar a estados libres. Está basada en la novela homónima de Colson Whitehead, ganador del Pulitzer, y está protagonizada por la sudafricana Thuso Mbedu y por Aaron Pierre. Amazon Prime Video será su plataforma.

netflix "Inventing Anna"

Que Bridgerton no haya estado a la altura de lo que se espera de Shonda Rhimes no opaca en nada la expectativa alrededor de una serie basada en una historia real que tenía todo para ser ficción. ¿Se entiende? Anna Delvey es la heredera que la joven rusa Anna Sorokin se inventó para estafar a la high society neoyorquina, y que en la pantalla interpretará Julie Garner. Inventing Anna se basará en un artículo de la periodista Jessica Bressler y tiene todo para ser un hit de 2021.

fx "American Crime Story: Impeachment"

Con potencial de éxito también se perfila la nueva temporada de American Crime Story, una serie de Ryan Murphy que ha destacado por su calidad cuando abordó el caso O.J. Simpson y luego, el asesinato de Gianni Versace. Ahora el foco estará puesto, bajo el título Impeachment, en el escándalo sexual que envolvió a la Casa Blanca en la década de 1990, y que protagonizaron el entonces presidente Bill Clinton y la pasante Monica Lewinsky, que devino en juicio político.

Clinton y Lewinsky, una imagen que marcó una época. Foto: Difusión

Clive Owen será Clinton, Beanie Feldstein será Lewinsky y en el elenco estarán Sarah Paulson y Annaleigh Ashford. La propia Lewinsky figura como productora ejecutiva de esta temporada, que iba a estrenarse antes de las elecciones estadounidenses pero se postergó por la pandemia y todavía no tiene fecha de estreno. Primero se la verá por FX y luego llegará a Netflix.

amazon prime video "El señor de los anillos"

Probablemente la serie más esperada de 2021 es El señor de los anillos. Las exitosas novelas de J.R.R. Tolkien ya supieron ser un hito del cine y ahora buscarán conquistar al streaming, terreno que ve en esta producción de Amazon Prime Video a una de las más ambiciosas de su historia. Ambientada en la Segunda Edad de la Tierra Media, la Edad Oscura, y filmada en Nueva Zelanda, la serie será dirigida por J.A. Bayona (Jurassic Park: el reino caído) y la protagonizará Max Bakdry. Se trata de un spin-off que tendrá varias temporadas y ampliará este universo ya conocido.

hbo "Scenes from a Marriage"

Una de las apuestas fuertes de HBO para 2021 será la remake de la miniserie de Ingmar Bergman, que contará con los talentosos Jessica Chastain y Oscar Isaac en los roles protagónicos. Los asuntos cotodianos que en la historia original transitan Marianne y Johan como esta pareja silenciosamente resquebrajada, serán adaptados a un matrimonio estadounidense de estos tiempos, pero se pretende que el relato sea fiel posible al de Bergman.