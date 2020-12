De "Pinocho" a Marvel y "Star Wars", todos los estrenos que anunció Disney+

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La plataforma de streaming Disney+, que desembarcó hace menos de un mes a Uruguay y la región, realizó ayer a través de sus redes sociales una serie de anuncios sobre muchos estrenos que tendrán lugar entre "muy pronto" y 2022. La gran mayoría están vinculados al universo Star Wars o al de Marvel, por lo que hay muchos fanáticos felices.

En el rubro Star Wars, ya llegó al servicio on demand el nuevo capítulo de The Mandalorian, y el final de esta segunda temporada está cerca.

Además, la compañía anunció para "muy pronto" el estreno de la serie original Rangers of the New Republic, que se ubicará en la cronología mandaloriana; y la próxima llegada de Ahsoka, otra serie original en el contexto de La Guerra de las Galaxias, con Rosario Dawson de protagonista.

Por otro lado, se anunció que la seire Obi-Wan Kenobi, que tendrá de vuelta a Ewan McGregor en el personaje, comenzará 10 años después de los eventos de Star Wars: La Venganza de los Sith y tendrá a Hayden Christensen como Darth Vader. Su llegada también está planificada par "muy pronto", al igual que la de la animada Star Wars: The Bad Batch, producida por LucasFilm Animation.

Andor, otra serie original dentro del universo Star Wars, llegará en 2022, al tiempo que Visions, una serie de cortos animados por los mejores creadores japoneses de animé que celebran este mundo fantástico, se estrenará en el servicio en algún momento de 2021.



Mcu Lo que llega al Universo Cinematográfico de Marvel

"Una nueva y visionaria era de la televisión está a punto de empezar", dice el mensaje con el que se recuerda la llegada de WandaVision, serie original que abrirá la cuarta fase en el Universo Cinematográfico de Marvel y de la que ya se conoció un adelanto.

“Somos una pareja inusual”. #WandaVision, una serie Original Disney+, estreno 15 de enero. Solo en #DisneyPlus. pic.twitter.com/csfwuhSdrL — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) December 11, 2020

En la línea de los superhéroes, The Falcon and the Winter Soldier se estrenará en la plataforma el 19 de marzo. Es otra serie sobre dos conocidos personajes secundarios en este universo de acción, con Sebastian Stan como Bucky Barnes y Anthony Mackie como Falcon. También se lanzó tráiler.

“El legado de este traje es complicado”. The Falcon and The Winter Soldier, una serie Original Disney+, estreno 19 de marzo. Solo en #DisneyPlus. pic.twitter.com/eyZNlpo6ZK — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) December 11, 2020

Para mayo de 2021 se prevé la llegada de la serie Loki, con Tom Hiddleston otra vez en la piel del maléfico hermano de Thor.

Llega Loki, una serie Original Disney+, producida por Marvel Studios. Estreno mayo 2021, solo en #DisneyPlus. pic.twitter.com/1Z6MXAkwsQ — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) December 11, 2020 .

Otros estrenos con fecha son el de Ms. Marvel, que llegará a finales del año que viene y tendrá a Iman Vellani como Kamala Khan (también se anunció ayer), y el de un especial original de Guardianes de la Galaxia que dirigirá y guionará James Gunn. Gunn había sido despedido del nuevo proyecto de Guardianes... tras la salida a la luz de viejos tuits polémicos, pero luego fue contratado nuevamente.

Y al casillero de los estrenos anunciados para "muy pronto" va la serie Hawkeye, con Jeremy Renner como protagonista y con Hailee Steinfeld como Kate Bishop; y la serie She-Hulk conTatiana Maslany en el rol principal, Tim Roth regresa como la Abominación y el mismísimo Mark Ruffalo como Hulk (dirigen dos mujeres, Kat Coiro y Anu Valia).

Y Samuel L. Jackson volverá a ser Nick Fury y Ben Mendelsohn será Talos en Secret Invasion (serie), mientras que Dominique Thorne interpretará al genio inventor Riri Williams en Ironheart, una ficción sobre el creador del traje armadura más avanzado desde Iron Man.

novedades Más estrenos

Por fuera de estas dos grandes marcas, Disney+ tiene otros estrenos previstos y el primero es el de Soul, una película de Disney y Pixar que era la apuesta de la compañía para este año y que, pandemia mediante, se estrenará vía streaming en la próxima Navidad, el 25 de diciembre.

Además, se anunció que Peter Pan & Wendy, dirigida por David Lowery con Yara Shahidi como Campanita y Jude Law como el Capitán Hook se lanzará a través de la plataforma, al igual que la nueva versión de un clásico, Pinocho, que protagonizará Tom Hanks y dirigirá Robert Zemeckis.

La plataforma también tiene previsto el estreno de la serie Moon Knight, sobre un "complicado justiciero"; y una alianza con la compañía de entretenimientos panafricana Kugali para una nueva serie de ciencia ficción, Iwájú, a estrenarse en 2022.

Por último Willow, de Lucasfilm, con Warwick Davis como protagonista y un episodio piloto dirigido por Jon M. Chu, se podrá ver en 2022.