"Peaky Blinders", la película de "Breaking Bad" y los estrenos de Netflix para octubre

Todavía quedan varios días para que termine el mes, pero si usted es de esos espectadores ansiosos que planifica con tiempo su agenda de series y películas, ya querrá saber cómo viene el catálogo de Netflix para octubre. Peaky Blinders, El Camino (la película sobre Breaking Bad), el film sobre el famoso caso de los Panamá Papers y más, están por llegar.



1° de octubre Segunda temporada de "Carmen Sandiego"

SERIE |Todo el mundo pregunta ¿Dónde está Carmen Sandiego?, pero nadie se pregunta quién es Carmen Sandiego. En la segunda temporada de la serie, la mujer de rojo regresa para vivir nuevas aventuras internacionales y develar parte de su pasado. El elenco incluye a Gina Rodríguez en la piel de la protagonista y a Finn Wolfhard como Player.

4 de octubre "Peaky Blinders" y varias series animadas

SERIE | En la quinta temporada de la famosa serie inglesa Peaky Blinders, la historia se trasladará a 1929, un año negro para la economía. Tommy Shelby (Cillian Murphy) es ahora diputado y sigue con más de un enemigo presente, pero además, tendrá que sumarle la desgracia del crack del 29.



SERIE | Llega la tercera temporada de Big Mouth, la serie animada que muestra cómo un grupo de amigos se enfrenta a las desventuras de la pubertad y a las experiencias de la vida real de los adolescentes en los suburbios de la ciudad de Nueva York. En Netlfix ya está disponible el primer episodio de la nueva temporada, "Amor a primera hormona", y el 4 de octubre llegará el resto.

SERIE | En la temporada 1 de la animación Cómo criar a un superhéroe se mostrará cómo una madre debe ocultar los superpoderes de su hijo para protegerlo, mientras investiga sus orígenes y la muerte de su esposo.

DOCUMENTAL | En la segunda temporada de la serie documental Rotten, se seguirá haciendo foco en el recorrido que hacen los alimentos y se mostrarán las verdades sobre las fuerzas ocultas que manipulan lo que comemos.

9 de octUbre Un reality que busca talentos de hip hop

REALITY| El 9 de octubre se estrenará Rhythm and Flow, una competencia en busca de la nueva estrella del hip hop, todo bajo la atenta mirada del jurado formado por Cardi B, Chance the Rapper y T.I.



11 de octubre La película de "Breaking Bad"

PELÍCULA | Tras meses de rumores y de anticipos, finalmente se estrenará El camino: una película de Breaking Bad, que seguirá los hechos del final de una de las series más importantes de los últimos años. El film fue escrito y dirigido por Gilligan, creador de Breaking Bad y cocreador de su exitoso spin off, Better Call Saul. La película será protagonizada por Aaron Paul (en el papel de Jesse Pinkman). Todavía no hay muchos datos sobre cómo serán incluidos otros personajes de Breaking Bad, especialmente Walter White.



SERIE | La segunda temporada de Plan corazón, ambientada en París, continuará con la historia de la eterna soltera Elsa, a quien sus amigas Chalrotte y Emilie le alquilan un amante, sin que ella lo sepa, para que vuelva a creer en el amor.



18 de octubre La segunda temporada de "La casa de las flores"

SERIE | Luego de una exitosa y muy comentada temporada, regresa la familia De la Mora, esta vez sin Virginia (Verónica Castro), la matriarca. Esta segunda temporada tendrá nuevos personajes pero manteniendo el mismo humor negro que la hizo popular en la plataforma de streaming.

18 de octubre El caso de los Panamá Papers con Meryl Streep, Antonio Banderas y Gary Oldman en el reparto

CINE | Uno de los estrenos más esperados del año es la nueva película de Steven Soderbergh, que cuenta con un elenco que incluye a Meryl Streep, Antonio Banderas y Gary Oldman. The Laundromat, que tuvo su estreno en el Festival de Cine de Venecia, se centra en una viuda (Meryl Streep) que ayudará a destapar uno de los escándalos financieros más importantes del mundo: los Panamá Papers.

25 de octubre "Mi nombre es Dolemite": Eddie Murphy regresa al cine de comedia

CINE | En Mi nombre es Dolemite, Eddie Murphy es Rudy Ray Moore, un comediante conocido en los años setenta como el "Padrino del rap", quien revitalizó su carrera creando un alter ego llamado Dolemite, un personaje que era en parte proxeneta (de allí sus vistosos atuendos) con conocimientos de artes marciales. Además de Murphy, la película cuenta con un imponente elenco que también tiene a Tituss Burgess, Mike Epps, Keegan-Michael Key, Snoop Dogg y Wesley Snipes.

26 de octubre Segunda temporada de "El Método Kominsky"

SERIE | El método Kominsky, esa preciosa y premiada serie creada por Chuck Lorre (el mismo de Mom, The Big Bang Theory y Disjointed) que Netflix estrenó a mediados de noviembre del año pasado, está de regreso. Michael Douglas y Alan Arkin (Douglas ganó el Globo de Oro a mejor actor de comedia y la serie, el de mejor comedia), regresan como el veterano actor dedicado a enseñar a jóvenes actores su método, y su representante.