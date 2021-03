"El Marginal": Roly Serrano reveló en quién se inspiró para hacer a "El Sapo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Roly Serrano estuvo este miércoles en Los Mammones, el programa de América que conduce Jey Mammon, y entre otras revelaciones habló sobre su trabajo en la popular serie de Netflix El Marginal, que ya comenzó las grabaciones de su cuarta temporada.

El actor interpretó a El Sapo Quiroga en esta ficción carcelaria, un líder tanto dentro como fuera de la prisión, uno de los pesos pesados con los que cualquiera sabía que no podía meterse porque pagaría un alto precio.

El Sapo fue uno de los mejores personajes de la serie que protagonizan el uruguayo Nicolás Furtado y Claudio Rissi, y Serrano contó ahora que para componerlo se inspiró en un actor emblemático y, en particular, en uno de sus papeles más memorables.

El actor dijo que El Marginal fue, para él, "un regalo de la vida. Como dicen los jugadores de fútbol, la pelota te viene a la altura de la cintura", y siguió:

"Yo creo que fue eso. Creo que me agarró en un momento de madurez personal y artística. Y pude componerlo. Al principio, en la forma pero después, en la profundidad. Más allá de la dirección, me inspiré mucho en el más grande de los grandes. En el señor Marlon Brando. Hay una película que se llama Apocalypse Now".

Marlon Brando en la película "Apocalypse Now". Foto: Difusión

"Peliculaza. Él, al final, habla de la guerra, del horror de la guerra, cómo transforma al ser humano en un ser absolutamente despreciable, que pierde todos los códigos de convivencia, códigos fundamentales, como el respeto a la vida, y se transforma en un monstruo. Yo veo la imagen de él y digo, lo mismo pasa en la cárcel. Tomo eso y lo llevo al Sapo", explicó.

Para rematar, Serrano opinó que El Sapo Quiroga "es un ser tremendamente despreciable, ahora lo puedo decir porque no lo estoy interpretando. Y la gente lo ama".



El Marginal comenzó, tras el parón obligado por la pandemia, el rodaje de la cuarta y quinta temporada. Dirigida por Alejandro Ciancio y con Sebastián Ortega como guionista, los nuevos episodios sumarán a los actores Julieta Zylberberg y Rodolfo Ranni.

"Después del incendio de San Onofre, los destinos de Pastor (Juan Minujín), Mario Borges (Rissi) y Diosito (Furtado) vuelven a cruzarse en el penal de Puente Viejo, liderado por un cínico director, junto al Mono y su banda, capos de los presos. A esta confrontación se suma la filial local de la Sub21 en tanto el reencuentro entre Pastor y Diosito revivirá fuertes sentimientos para ambos. Desde afuera, Sergio Antín (Gerardo Romano) operará para adueñarse del poder de la cárcel y Emma Molinari (Martina Gusmán) ayudará a Pastor en un nuevo y peligroso intento de fuga", dice la sinopsis.

La cuarta temporada de El Marginal se estrenaría en 2021.