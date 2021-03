"Venganza": No Te Va Gustar lanzó un tema con Nicki Nicole y esta es su historia 

El 25 de febrero, No Te Va Gustar anunció el lanzamiento de un nuevo single: “Venganza”, en colaboración con Nicki Nicole. Minutos después, el nombre de la trapera argentina se había posicionado en trending topic en Twitter, y las reacciones eran, todas, de sorpresa. “No sé qué sentir”. “Estamos todos locos”. “No entiendo nada”. “No puede ser”. Y sobre todo: “Qué”. Muchos interrogativos en mayúsculas, con la “e” estirada para acentuar el impacto, tres letras para sintetizar preguntas y sensaciones.

La principal: ¿qué hace una banda de rock como esta, de las más populares en Argentina y Uruguay, con proyección internacional y 26 años de historia, colaborando con una rapera de 20 años, de meteórica carrera, un solo disco y millones de escuchas en sus plataformas digitales? ¿Dónde están los puntos de común?

Detrás de “Venganza”, que se estrenó hoy, hay una historia que empezó con mensajes de Instagram y terminó con un rodaje en la humedad del febrero montevideano.

Las canciones del nuevo disco de NTVG, Luz, grabado en José Ignacio en 2020 y a editarse en meses, están inconscientemente atravesadas por la figura de diferentes mujeres. Una es la protagonista de “Venganza”, esta letra que Emiliano Brancciari escribió y canta como encarnando a una víctima de violencia de género que tiene cautivo a su victimario.

“No te dolió verme asustada/ Voy a morderte la cara y a esperar/ Que poco a poco te mueras”, dice el estribillo que luego de una segunda vuelta, da paso a una bajada de matiz dub perfecta para que entrara una voz rapeada a completar la historia. Y ahí es donde aparece Nicki Nicole, en pleno proceso de preproducción, en medio de una lista que incluyó a diferentes artistas femeninas de España, Chile, Argentina y Uruguay, la mayoría desconocidas para buena parte de los integrantes de la banda y para el productor, el venezolano Héctor Castillo.

“Y cuando apareció ella nos llamó poderosamente la atención la forma en que cantaba”, dice Brancciari a El País. “Era muy talentosa, con un timbre de voz que nos gustaba mucho y parecía que el género (el rap, el trap) le quedaba chico”.

Lo que vino luego fue un intento de comunicación formal y, en paralelo, un mensaje de Instagram que el cantante y compositor le envió directo a su colega para decirle, más o menos, que tenían una canción que, creían, le quedaba perfecta.

Nicki Nicole dudó en responder el mensaje porque no sabía si iba a estar a la altura, contó durante el rodaje del videoclip, hace un mes en Montevideo. Pero probó, porque la canción la movilizó a nivel personal y porque tuvo en cuenta qué podía generar en otras mujeres. Al final sus barras salieron con facilidad, en una línea de freestyle, porque el tema la interpela y porque le interesó exponer su carrera para hablar de una causa actual y social.

“Fue una experiencia bastante loca, porque si bien es una banda bastante grande y conocida, es una banda respetada por lo que representa, y es muy difícil acompañarnos cuando yo todavía estoy en una búsqueda, tan chiquita, y ellos tan grandes”, dijo la rosarina en la filmación. “Pero todos estamos de acuerdo en que es una canción increíble”.

Ahora es la tarde del 3 de febrero y entre una humedad pasmosa y una llovizna que molesta un rato sí y otro también, respirar bajo el tapabocas se vuelve imposible en Estudio 9, cerca del Palacio Legislativo. Allí, sin remera, de capa y corona y con un brazo de maniquí como cetro, el actor Claudio Rissi es un rey derrocado frente a ocho No Te Va Gustar a los que mira con los ojos bien abiertos. Mira, desafía y, todavía, resiste.

Después de registrar el estribillo una, dos, tres, cuatro veces, el director Israel Adrián Caetano convoca a los vientos —Martín Gil, Denis Ramos y Mauricio Ortiz— y empieza a filmar a la banda por bloques. Con cada cambio, un equipo retoca maquillaje y otro reacomoda los paneles que conforman este set y reduce, cada vez un poco más, el círculo donde se desarrolla la acción.

Allí, en ese espacio escénico blanco, negro y rojo, todo es una gran obra de arte de Juan Giribaldi. Artista plástico argentino, Giribaldi había realizado una exposición sobre violencia de género, y Caetano sugirió utilizar su material para montar una escenografía. Sus trabajos fueron digitalizados e impresos en Uruguay sobre grandes bastidores y el vestuario de los músicos, y replicado en pieles, pelos, instrumentos. Todo es igual y todo oprime al diferente: a Rissi, el opresor.

“Cada tanto regalame una mirada chiquita”, le dice Caetano al actor al que, desde hace años, dirige en la serie de Netflix El Marginal. “Buscala instintivamente”, le pide mientras intenta que esos primerísimos primeros planos reflejen una sensación de hartazgo, de desesperación. Caetano quiere que apenas con los ojos, Rissi demuestre que no puede más y que lo único que quiere es que esas voces que le gritan que todo ese dolor vuelve multiplicado, paren de una vez. Rissi, claro, se lo da.

Después, pasadas las 18.00, Nicki Nicole deja su camarín rodeada de un pequeño séquito, entra en cuadro repetidas veces y descarga su agresividad contra una cámara que no le da respiro. Los dedos coronados con uñas negras, largas, son puntas de lanza con las que refuerza unos versos que resaltan lo más evidente de la violencia machista.

“Esto es por mí y por todas/ Quiero hacerte sentir lo que yo siento ahora”, es lo último que dispara con contundencia antes de correrse del plano y dejar que, otra vez, avance la banda y su intensidad.

Con lo logrado en un rodaje largo, con producción de Ska Films, Caetano terminaría un videoclip que con los colores rotos, la composición de ciertos planos y el uso del fuera de foco remite a una estética bien de cómic con la que eligió contar, una vez más, una historia de violencia, eso que abunda en su filmografía.

Dos días antes del estreno de “Venganza”, mientras fanáticos seguirían dudando sobre esta alianza entre No Te Va Gustar y Nicki Nicole, el director uruguayo se referiría en Twitter a este trabajo y a esta banda toda: “Un orgullo, un placer y todo admiración”.



detalles

"Luz", el décimo disco

No Te Va Gustar lanzará en la primera mitad del año su nuevo disco, "Luz", del que ya se conocía el tema "No te imaginás", con un visual filmado durante la grabación, en la Estancia Vik de José Ignacio. La producción artística será otra vez de Héctor Castillo (Suenan las alarmas, Otras canciones) y es la vuelta del grupo al sonido eléctrico.



El décimo álbum de NTVG será el primero sin el percusionista Gonzalo "Japo" Castex, que dejó el grupo por motivos personales. Nicki Nicole no será la única invitada.