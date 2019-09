"Elite": ¿cómo es la segunda temporada de la serie de Netflix y qué se sabe de la tercera?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Elite fue una de las series españolas destacadas del año pasado y, con un asesinato que derivó en la detención de un inocente y dejó a un montón de adolescentes a flor de piel, era un hecho que iba a haber otra temporada, que podía ser innecesaria, pero seguro iba a ser taquillera.

El 6 de setiembre se estrenó en Netflix la segunda temporada y a decir verdad, es mejor de lo que podría esperarse (al menos, de lo que esperaba quien escribe). Esto teniendo en cuenta la esencia de Elite: una suerte de culebrón adolescente que está atravesado por el suspenso, y en el que se abordan de manera superficial, los dramas de un montón de niños blancos, ricos y poco empáticos con el resto.

Todos tienen, a su manera, algún dilema personal —padres separados, negocios familiares ilícitos, crisis de ansiedad, falta de atención y así—, pero en Elite nada de eso se aborda muy en profundidad. Tampoco se trabaja demasiado la lucha de clases entre los hijos de los poderosos que predominan en el colegio ultraexclusivo Las Encinas, y los tres becados de clase media baja que llegan en la primera temporada para, involuntariamente, distorsionarlo todo. Ni siquiera hay demasiado matiz entre buenos y malos: salvo excepciones, acá todos son más bien desagradables, tal como pasa en 13 Reasons Why que es, salvando la distancia, el espejo estadounidense en el que Elite se puede mirar.

Pero Elite cumple con el cometido de entretener, y en esta temporada lo hace quizás con mayor efectividad que en la primera. Juega con las lineas temporales y va dejando puertas abiertas para liberar la imaginación de los espectadores, con recursos que en la ficción han sido ya muy vistos.

Esta temporada —si no vio y no quiere spoilers, no siga leyendo— arranca con una desaparición que pronto se revelará; con la necesidad de Samuel (Itzan Escamilla) deliberar a su hermano Nano (Jaime Lorente), culpado del asesinato de Marina (María Pedraza); con el hermano de esta, Guzmán (Miguel Bernardeau) lleno de rabia y de tristeza; con Christian (Miguel Herrán) sofocado por los secretos, con Carla (Ester Expósito) alterada por esa situación, y con Polo (Álvaro Rico), el verdadero responsable de la muerte de Marina, intentando mantener la calma.

Al elenco ya conocido se sumaron ahora el chileno Jorge López como Valerio (lo que da cuenta, también, del alcance de Elite y la necesidad de afianzar el público latino); Claudia Salas como Rebeka (personaje muy similar al de Nairobi en La casa de papel) y Georgina Amorós como Cayetana. Estos tres aportarán más líos y lugares comunes al drama adolescente: el primero pondrá el exceso de drogas; la segunda, una fortuna hecha en base al narcotráfico; y la tercera, la aspiración desmedida por pertenecer a este mundo de apariencia ideal.

Pero si la primera temporada de Elite ya había dejado en claro que entre círculos de privilegio no hay nada color de rosa, esta solo refuerza esa idea con base en más vínculos tóxicos desbordantes de manipulación, relaciones prácticamente incestuosas, y este dilema de hasta qué punto podemos ceder para proteger al otro.

Los creadores Carlos Montero y Darío Madrona exageraron, para la continuación, todos los rasgos característicos de la primera tanda de episodios de Elite, que entonces se vuelve más banal pero, seguramente por puro morbo, más entretenida. Las canciones pop, los colores fuertes, las luces de neón sólo hacen más placentero el viaje.

TEMPORADA 3 Lo que viene

Antes del estreno de la segunda temporada de Elite, ya se había confirmado la tercera que, según adelantó Madrona, uno de sus creadores, al sitio Entertainment Tonight, buscará que el espectador se ponga en el lugar de Polo que es, no olvidemos, el asesino. Y también habrá un nuevo misterio, como lo fue la muerte en la primera, y la desaparición en la segunda. “Más de lo mismo que te gustó, pero suficientemente diferente para que no te aburra”, es lo que prometió Madrona sobre este estreno que posiblemente llegará en 2020.

Hay que decir además, que Elite podría continuar si Netflix así lo decide, pues sus creadores están convencidos de que hay formas realistas de continuarla, más allá de que las temporadas 2 y 3 se ambientan en el último año de curso de esta generación.