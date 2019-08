¿Cuáles son los estrenos de Netflix para setiembre?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Todavía quedan varios días para que termine el mes, pero si usted es de esos espectadores ansiosos que planifica con tiempo su agenda de series y películas, ya querrá saber cómo viene el catálogo de Netflix para setiembre.

Para América Latina, hay nuevas temporadas de series, estrenos absolutos, alguna película buena que se incorpora al capítulo y así. O sea, un poco de todo. Esta es una primera lista a la que seguramente se le incorporarán algunas novedades, pero vamos con todo lo que sabemos hasta ahora:

1° de setiembre Los doctores, los abogados, y un éxito japonés

Desde el primero de setiembre estarán disponibles en Netflix, las últimas temporadas emitidas de dos populares series estadounidenses, atravesadas por un componente dramático en distintas disciplinas. Por un lado, llegará la temporada 15 del drama médico Grey's Anatomy; y la quinta de How To Get Away With Murder, que llegará a su final cuando se emita la sexta.

En otro plan, quedará en catálogo la octava temporada de My Little Pony: La magia de la amistad; y la primera de Patoaventuras, que rinde tanto para los más chicos, como para los adultos nostálgicos.

Y en materia de películas llegarán a la plataforma Una tormenta perfecta, con George Clooney y Mark Wahlberg; Gangster Squad (acá estrenada como "Fuerza Antigangster"), La gran revancha (acá estrenada como "Ajuste de cuentas"; la de Sylvester Stallone y Robert De Niro como viejos boxeadores), la francesa Clímax y la premiada Un asunto de familia (o "Somos una familia"), una obra de arte del cine japonés.

6 de setiembre La vuelta de "Élite" y algo más

El 6 de setiembre llegará uno de los estrenos destacados del mes para Netflix, la segunda temporada de la serie española Élite, este drama adolescente que tiene varios puntos de contacto con 13 Reasons Why, y las consecuencias de un crimen como eje para esta continuidad.

Y además llega El espía, una miniserie de seis episodios basada en la historia real de Eli Cohen, un agente del Mossad que en la década de 1960 logró meterse a Siria como agente encubierto con el suficiente éxito como para acercarse a secretos importantes. La protagoniza Sacha Baron Cohen.

10 de setiembre Un reality y un especial de stand up

"Seis extraños comparten una fabulosa casa en Tokio, buscando el amor mientras viven bajo el mismo techo. Sin guion, lo que pase en adelante depende de ellos", dice la sinopsis de Terrace House. Tokio 2019 - 2020, lo nuevo de un reality show japonés.



El día que llegue a Netflix también lo hará Bill Burr: Paper Tiger, un especial de stand up a cargo del comediante del nombre.

12 de setiembre La voz de Emma Stone y una isla perturbadora

Emma Stone es la narradora de esta miniserie que promete iluminarnos sobre lo que pasa adentro de nuestro cerebro, desde los sueños a cuestiones como la ansiedad. The Mind, Explained (o sea "La mente, explicada") se estrenará el mismo día que The I-Land, una serie de ciencia ficción sobre un grupo de 10 jóvenes que despierta sin recordar nada, en una isla cuyas apariencias evidentemente engañan.

13 de setiembre "The Chef Show" y otros estrenos

Jon Favreau tiene tiempo para todo: actúa, dirige, y como le gusta la comida, tiene esta serie que en setiembre estrenará nueva temporada. En The Chef Show, Favreau se sumerge en el mundo de la cocina acompañado de profesionales y de estrellas superpopulares.

El mismo día de su estreno llegarán a la plataforma la serie Unbelievable y la comedia Tall Girl. La primera es una ficción sobre una adolescente que es puesta en duda en un caso de denuncia por violación, y cuenta con Toni Collette en su elenco; y la segunda es una comedia romántica sobre una adolescente muy alta que nunca tuvo novio, y cuya vida está por cambiar.

19 de setiembre Un éxito coreano para el mundo

Vagabond es una de las series más populares de Corea del Sur, y su éxito busca amplificarse con esta llegada a Netflix. Es sobre Cha Dal-geon, un hombre que se ve envuelto en un accidente aéreo y, en el camino, termina descubriendo una situación de corrupción de relevancia nacional.

20 DE SETIEMBRE Bill Gates, animación y risas en el camino

Para el 20 de setiembre están previstas, como novedades, el estreno de Inside Bill's Brain, un documental que busca decodificar el cerebro de Bill Gates, del oscarizado Davis Guggenheim; la segunda temporada de la animación Disenchantment, creada por el hombre detrás de Los Simspon, Matt Groening; y la película Between Two Ferns: The Movie, con varias entrevistas hechas por el actor Zach Galifianakis.

23 y 24 de setiembre Dos días en una única entrada

Para agilizar la lectura, va esta referencia rápida: el 23 llega Team Kaylie, una serie sobre una celebridad adolescente que será obligada a salir de su zona de confort (y demostrará que es más de lo que parece); y el 24, Jeff Dunham: Beside Himself, otro especial de stand up. Listo.

27 de setiembre "The Politician" es lo nuevo de Ryan Murphy

Las primeras opiniones no son del todo auspiciosas, pero hay mucha expectativa por The Politician, la nueva creación de Ryan Murphy para el servicio de streaming. El resumen oficial es este: "Payton Hobart (Ben Platt), un estudiante adinerado de Santa Bárbara, California, tiene algo muy en claro desde los siete años: algún día será el presidente de Estados Unidos. Pero, primero, deberá sobrevivir a la escena política más traicionera de todas: la escuela Saint Sebastian". Y el tráiler lanzado es este:

Además, el 27 de setiembre llegará al servicio la primera temporada de Bard of Blood, una ficción de espionaje y suspenso de India, basada en la novela homónima del escritor Bilal Siddiqi. Y también llegará la primera temporada de Skylines, otra serie sobre el mundo del hip hop, el sueño de estar en una gran discográfica, el crimen y las mafias.

30 de setiembre Para el final, "Mo Gilligan: Momentum"

Lo último de esta lista es, sí, otro especial de stand up, en este caso a cargo del comediante británico Mo Gilligan, que abordará asuntos vinculados a las dinámicas familiares y al baile en el boliche. Muy diverso.