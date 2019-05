"Black Mirror": los tres capítulos de la quinta temporada ya tienen tráiler

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Esta semana, Netflix anunció que el 5 de junio estrenaría la quinta temporada de la serie Black Mirror. Una vez más, la tecnología estará en el centro y conducirá las historias, que en esta ocasión contará solamente con tres episodios.

Además de continuar con la crítica hacia el uso cada vez mayor de las redes sociales, esta nueva temporada promete profundizar en la inteligencia artificial, la tecnología inteligente y la realidad virtual.

El primer episodio de la temporada será Smithereens. Protagonizado por Andrew Scott (Sherlock, Fleabag), Damson Idris (Snowfall) y Topher Grace (Infiltrado en el KKKlan), el episodio estará centrado en la vida de un taxista con una agenda ocupada, que se convierte en el centro de atención en una jornada que rápidamente se sale de control.



Striking Vipers estará centrado en la historia de dos amigos universitarios que se reúnen y, sin buscarlo, desencadenan una serie de eventos que podrían alterar sus vidas para siempre. El elenco del capítulo incluye a Anthony Mackie (Altered Carbon, la saga de Avengers) y Yahya Abdul-Mateen II (The Get Down).



En el capítulo Rachel, Jack and Ashley Too, Miley Cyrus y Madison Davenport (Shameless) estarán al frente de una historia dedicada a una adolescente solitaria que anhela conectarse con su estrella pop favorita, cuya encantadora existencia no es tan perfecta como parece.



En diciembre, la serie fue muy comentada gracias al estreno de la película interactiva Bandersnatch, donde los usuarios de la plataforma de streaming podían decidir cuál era el destino de los personajes.