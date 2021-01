De "Better Call Saul" a "Grace y Frankie", ocho series que se terminan en 2021

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Así como será un año de estrenos, el que viene será un año de despedidas en el mundo de las series. Varios éxitos o programas más de nicho pero que han conquistado una audiencia fiel llegan a su fin, y el público los extrañará.

Aquí, una lista de 10 títulos a los que despediremos a lo largo de 2021:

netflix "Better Call Saul"

La precuela de la aclamada Breaking Bad terminará con su sexta temporada que se estrenaría en 2021, si la pandemia del coronavirus lo permite. Los rodajes tuvieron que ser postergados y todo el calendario se modificó por la emergencia sanitaria, pero se estima que llegará a fines de año.

Por supuesto, la fecha de estreno no está cerca de confirmarse. Hace poco, su cocreador Peter Gould dijo al sitio Deadline que “estamos en una sala de Zoom todos los días. Nos reunimos durante dos semanas al principio para esta temporada, es como intentar bailar en arenas movedizas (...) Nuestro ferviente deseo es comenzar a rodar a principios del próximo año”.

netflix "Dead to Me"

Una de las joyas de la plataforma, creada por Liz Feldman y protagonizada por Christina Applegate y Linda Cardellini, también se despedirá con su tercera temporada. Es la historia de dos mujeres a la mitad de su vida que se encuentran a causa de los duelos que atraviesan, está llena de giros macabros y humor negro y, hay que decirlo, es mejor terminarla antes de que se la intente estirar sin sentido ni justificación. La segunda temporada ya corrió ese riesgo y salió airosa.

Si bien las dos temporadas anteriores se estrenaron en mayo, parece difícil que en 2021 se repita la tradición ya que el rodaje aún no empieza, también por la pandemia del coronavirus.

Christina Applegate y Linda Cardellini en "Dead to Me". Foto. Netflix

NETFLIX "Grace y Frankie"

La hilarante comedia que protagonizan Jane Fonda, Lily Tomlin, Sam Waterston y Martin Sheen cerrará su ciclo en esta séptima temporada. Obra de Marta Kauffman y Howard J. Morris, Grace y Frankie se convertirá en la serie original de streaming más larga, al superar a Orange is the New Black.

Está previsto que la producción de los 16 episodios de la temporada final, pausada en marzo, se retome en la segunda mitad de enero, según confirmó la propia Fonda que, como sus compañeros de elenco, es población de riesgo. En el peor de los casos, el estreno podría retrasarse a 2022.

Grace & Frankie

hbo "His Dark Materials"

HBO lo confirmó recientemente: la tercera será la última temporada de una de las series que más ha cautivado a la audiencia en el último tiempo, no tanto en cantidad sino en fanatismo. Es una fantasía basada en la trilogía de novelas de Phillip Pullman y se completará con ocho episodios, todavía sin fecha de estreno. La segunda temporada acaba de terminar y está disponible en HBOGO y NSNow, entre otros servicios.

"His Dark Materials". Foto: Difusión

netflix "Atypical"

La premiada serie fue renovada para una cuarta y última temporada de 10 episodios de media hora. La creación de Robia Rashid cuenta la historia de Sam, adolescente con trastorno del espectro autista en busca del amor y la independencia. Es una ficción sensible y que ha sido bien recibida.

Atypical

netflix "El método Kominsky"

La primera serie para streaming del exitoso Chuck Lorre (Two and a Half Man, The Big Bang Theory) se terminará con su tercera temporada. Protagonizada por Michael Douglas y ganadora del Globo de Oro a mejor serie de comedia o musical, no contará para este final con su colega Alan Arkin, y hay que ver cómo repercute eso en el desenlace.

Alan Arkin y Michael Douglas protagonizan la serie El Método Kominsky. Foto: Difusión

warner channel "Supergirl"

La serie que se puede ver en cable en Warner Channel y que también está disponible en Netflix, se cerrará en su sexta temporada. Protagonizada por Melissa Benoist y basada en la superheroína de DC Comics, fue el segundo spin-off de Arrow y con su cancelación, deja a la serie The Flash como la más larga de DC en el canal The CW, que la emite en Estados Unidos.

En la serie de Warner la interpreta Melissa Benoist.

Netflix "Ozark"

Jason Bateman, Laura Linney y Julia Garner encabezan esta elogiada serie que se irá con su cuarta temporada, que estará dividida en dos y tendrá 14 episodios en total. Drama familiar sobre negocios turbios, tiene buenas actuaciones y una atractiva banda sonora.