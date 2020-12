La tercera será la última temporada de la serie de HBO "His Dark Materials"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

His Dark Materials, la serie de fantasía que protagoniza la joven actriz hispano-británica Dafne Keen, terminará su andadura con su tercera temporada, anunció esta semana HBO.

"Llevar la obra épica, intrincada y culturalmente evocadora de Philip Pullman a la televisión ha sido un privilegio tremendo", apuntó en un comunicado la vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO, Francesca Orsi, sobre las novelas en las que se basa esta serie.

"Damos las gracias a nuestros increíbles socios de BBC y al equipo entero de Bad Wolf, liderado por nuestra infatigable Jane Tranter, por su excepcional trabajo en las dos primeras temporadas. Tenemos muchas ganas de completar la trilogía con el capítulo final del viaje de Lyra", añadió.

El anuncio de la renovación para una última entrega de His Dark Materials llega unos pocos días antes de que el 28 de diciembre se emita en HBO el episodio final de la segunda temporada de esta serie.

Junto a Keen, que se dio a conocer como coprotagonista de Logan (2017) de la mano de Hugh Jackman, aparecen en His Dark Materials actores como Lin-Manuel Miranda, Ruth Wilson, Andrew Scott y James McAvoy.

"Creo que he aprendido muchísimo de la gente a mi alrededor. En Logan aprendí muchísimo porque Hugh (Jackman) fue increíble y me enseñó un montón. Simplemente, solo estando con esta gente con tanto talento aprendes muchísimo sin darte cuenta", explicó Keen a Efe en noviembre durante la promoción de la segunda temporada de la serie.

La actriz, de 15 años, también llamó la atención sobre que Lyra, la protagonista de His Dark Materials, sea un personaje femenino que no está sexualizado. "No es una mujer que tenga poder por su sexualidad sino que ella simplemente tiene poder por su personalidad y por su forma de ser. No lo solemos ver y tendríamos que verlo más a menudo", dijo.

Imagen de la serie "His Dark Materials". Foto: Difusión

"Yo creo que todo el contenido que vemos es extremadamente machista y es lo que nos forma. Si tú desde pequeña lees libros y tal de historias de hombres o de mujeres sexualizadas al final eso es lo que tú te crees: es lo que ves en el mundo alrededor de ti", desarrolló.

En este universo de fantasía en el que los seres humanos tienen siempre a su lado unos animales, llamados daimonion, que son una manifestación externa de sus almas, His Dark Materials muestra cómo en su segunda temporada Lyra (Keen) está en una dimensión nueva y absolutamente sola después de que muriera su amigo Roger (Lewin Lloyd).

Pero en este nuevo mundo encuentra a Will (Amir Wilson), con quien tiene una afinidad inmediata.