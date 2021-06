Maxi de la Cruz sobre los dichos de Pelusita contra su padre: "Me dio como lástima"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Él prácticamente arruinó mi vida". La frase de Juan Carlos Pintos ("Payaso Pelusita") en contra de Cacho de la Cruz dividió aguas a finales del año pasado en la interna de Cacho Bochinche. Pintos achacaba al conductor que no le había avisado del final del programa infantil en 2010, lo que hizo que Pelusita tramitara la jubilación de su otro empleo y finalmente se quedó sin nada.

Otras integrantes del elenco, como Tío Víctor, desmintieron a Pelusita y el propio De la Cruz negó que no haya hecho un aviso al equipo. Ahora que el habló fue Maxi de la Cruz, humorista y conductor en La culpa es de Colón e hijo de Cacho.

"Me dio como lástima", dijo Maxi consultado por lo que le había generado las declaraciones de Pelusita. "Me pareció raro que después de tanto tiempo y que no fue así tampoco decir eso", agregó.

"Papá fue siempre una fuente de laburo muy importante para mucha gente y buen tipo. Puede ser cabrón en los momentos de armado pero nunca arruinarle la vida a alguien", complementó.

Maxi también contó cómo vivió los primeros tiempos de la pandemia en Buenos Aires. "Allá pasamos tres meses encerrado de verdad", contó.

Habló de su amistad con Paola Bianco, su vieja compañera de Maxianimados, y desmintió que haya habido un romance entre ellos. "Ella fue un tiempo novia de mi hermano", dijo.

Se congratuló con el éxito de La culpa es de Colón, que empezó el año pasado y sigue en esta temporada. La clave: no hablar nunca de la pandemia. "La gente necesita reírse en estos momentos",