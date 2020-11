La versión de "Víctor y sus marionetas" sobre el escándalo de Cacho Bochinche

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Juan Carlos Pintos, quien por 38 años encarnó al payaso Pelusita en Cacho Bochinche (Teledoce) reveló esta semana la dura interna que marcó el final del histórico programa infantil. Pintos contó que en su momento se enteró por los medios que Cacho de la Cruz iba finalizar el programa en 2010.

"Yo me había reunido con el conductor (por Cacho) y él me había dicho que iba a seguir", contó este martes en el programa radial Hacemos lo que podemos (Radio Universal). Agregó que no conocer el desenlace lo llevó a iniciar el trámite jubilatorio del cargo que tenía como productor en Teledoce con intenciones de seguir en el programa infantil. Pero finalmente quedó sin nada, con la consecuente merma en sus ingresos.

"Él arruinó prácticamente mi vida porque yo no soy propietario, yo alquilo. En 2002 perdí casa y auto por el problema del dólar. Y quedé en la penumbra", dijo Pintos, actualmente de 80 años.

Ahora quien rompe el silencio es Víctor Rial, mejor conocido como ""El Tío Víctor" o "Víctor y sus marionetas". El actor estuvo 37 años en Cacho Bochinche y desmiente la versión de Pelusita.

"Todos sabíamos desde meses atrás que el programa no seguía. En julio de 2010 yo sabía que el último programa lo hacíamos en diciembre. Cacho nos lo había a dicho. Pelusa lo sabía también. No sé por qué dijo eso", contó el artista a TV Show.

Rial da cuenta de un problema entre Pelusita y De la Cruz que podría explicar la mala relación que persiste hasta hoy.

"Èl (Pelusita) enfocó la cuestión en que se quedó sin trabajo. Pero el encono con Cacho viene por otra razón, una cosa que pasó entre ellos y la falta de ayuda de Cacho en ese momento le hizo que Pelusa perdiera su apartamento. Él lo estaba pagando en cuotas y quedó apretado cuando subió el dólar. Necesitó dinero, recurrió a Cacho y no se lo prestó. Seguramente lo agarró en un mal momento. Cacho había prestado a muchas personas y había tenido malas experiencias. No le devolvían", contó Rial.

Luego continuó: "Cuando pasó el tiempo tiempo y Pelusa me contó las cosas, nos lamentamos. Si hubiera recurrido a mí en su momento, yo se lo hubiera prestado el dinero. Porque no era tanto".

Actualmente, Víctor Rial tiene 77 años y sigue muy activo con sus muñecos y marionetas. Antes de las pandemia, tenía previsto el estreno de una obra infantil, lo que quedó suspendida para "cuando todo pase".

A diferencia de Pelusita, Víctor se declara agradecido de Cacho de la Cruz, con quien mantiene el vínculo. "Conviví con Cacho y con sus hijos. Pasaba las temporadas en Punta del Este con ellos. Eran como mi familia. Yo no tengo nada que decirle a Cacho. Tiene un carácter bastante difícil pero eso también era positivo para el grupo. No era irrespetuoso ni ofensivo. El carácter severo hace que te exijas y crezcas. El que te exige te mejora como persona", contó.