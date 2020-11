El payaso Pelusita reveló la dura interna con Cacho de la Cruz: "Él prácticamente arruinó mi vida"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Juan Carlos Pintos, mejor conocido como el payaso "Pelusita", un ícono de la televisión uruguaya por su participación de 38 años en Cacho Bochinche, otorgó una nota radial a Hacemos lo que podemos (Radio Universal) donde dio un crudo testimonio sobre el final del programa infantil de Teledoce.

De 80 años y actualmente jubilado, Pintos habló de sus inicios en la televisión y contó que hasta el día de hoy mucha gente lo para y saluda en la calle. "Hubo tres generaciones de chiquilines que fueron o vieron el programa", contó.

Pero lo más duro de la entrevista fue una revelación sobre cómo se enteró del final de Cacho bochinche en 2010 y los perjuicios que eso provocó en la vida del payaso.

"Me costó dejarlo. El final del programa cortó mi vida. Yo había dejado todo ahí. Me dolió mucho y me costó mucho. Fue bravo para mí. Además, no me enteré por el conductor del programa. Me enteré porque me llamó un periodista de Sábado Show para hacerme una nota. Cuando le pregunté por qué, me dijo: "Porque Cacho Bochinche no sale más". Quedé helado. Yo me había reunido con el conductor y él me había dicho que iba a seguir. Después hubo problemas familiares respecto a él y ahí surge el momento en que él decide dejar el programa. Pero me enteré por Sábado Show, nunca fui informado por él", contó en diálogo con Richard Galeano y Juan Cor.

En ese entonces (año 2010), Pintos era también funcionario de Teledoce y prestaba funciones de producción en otros programas. En la entrevista con Hacemos lo que podemos contó que meses antes del final de Cacho Bochinche había sufrido un ACV y que una vez recuperado, el médico le sugirió que dejara uno de los trabajos. Como Cacho de la Cruz le habría dicho que pensaba seguir con el programa infantil, Pintos resolvió dejar su cargo en Teledoce. "Con Cacho Bochinche pensaba continuar", contó.

Sin embargo, el programa nunca empezó la temporada 2011. "Si yo hubiera sabido que él no seguía, no me hubiera jubilado del canal. Me quedé sin nada. Me agarró de improviso", comentó en referencia a la merma económica que significó para él la decisión de Cacho.

Pintos agregó que no tiene actualmente relación con Cacho de la Cruz. "Quedé muy dolido con él. No me hablo con él. No tengo relación. Lamentablemente, una amistad de 38 años él la arruinó. Él arruinó prácticamente mi vida porque yo no soy propietario, yo alquilo. En 2002 perdí casa y auto por el problema del dólar. Y quedé en la penumbra. Tengo una familia de tres hijos que viven conmigo y si bien me jubilé bien, tengo que pagar alquiler", reveló.

Consultado sobre si existía la posibilidad de arreglar las cosas con De la Cruz, Pintos lo descartó. "No hay marcha atrás", dijo.