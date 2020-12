Igor Yebra, Ciudadano Ilustre de Montevideo y Medalla Delmira Agustini del MEC

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El español Igor Yebra recibió esta semana dos reconocimientos institucionales: la declaración de Ciudadano Ilustre por parte de la Intendencia de Montevideo, y la Medalla Delmira Agustini que entrega el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura.

El lunes, en el Teatro Solís, el director artístico del Ballet Nacional del Sodre fue nombrado Ciudadano Ilustre. De la ceremonia participaron la intendenta Carolina Cosse y la directora de Cultura de la IM, María Inés Obaldía; condujo el evento Noelia Campo.

Yebra recordó allí que ya había recibido esa distinción en su Bilbao natal y dijo que “10 años más viejo —y espero que algo más sabio— está ocurriendo aquí. Rememorando a Benedetti, diría que la madurez llega con su relámpago de sabiduría cuando uno no tiene donde caerse sabio. Yo tengo dos ciudades donde caerme muerto en estos momentos”.

El bailarín recordó que llegó a Uruguya a comienzos de 2018, para suceder a Julio Bocca en la dirección del BNS, “porque había políticas culturales que me interesaban. He recorrido el mundo y he pasado por dos crisis económicas muy importantes y lo primero que se recortaba era siempre la cultura, que para mí es un bien social que nos aporta valores éticos y que nos hace desarrollar un pensamiento propio, algo que es fundamental. Eso es lo que normalmente se hacía y aquí se estaba haciendo lo contrario”.

"He recorrido el mundo y he pasado por dos crisis económicas muy importantes y lo primero que se recortaba era siempre la cultura" Igor Yebra

Un día después, en la Sala Hugo Balzo del Auditorio Nacional del Sodre, Yebra recibió la Medalla Delmira Agustini al igual que la periodista y gestora María Julia Caamaño y al artista Thomas Lowy. Fueron parte de la gala el ministro de Educación y Cultura Pablo da Silveira y la directora nacional de Cultura, Mariana Wainstein.

"Es un honor recibir esta distinción que lleva el nombre de una de las poetas más importantes de Uruguay, a la que admiro y sobre la que dejo encargada una obra; ya que es un reconocimiento de los uruguayos a la tarea que aquí he realizado con plena dedicación y entrega", expresó luego Yebra en su cuenta de Twitter.

#MedallaDelmiraAgustini🥇Es un honor recibir esta distinción q lleva el nombre d una d las poetas más importantes d Uruguay a la q admiro y sobre la q dejo encargada una obra; ya q es un reconocimiento d los uruguayos a la tarea q aquí he realizado con plena dedicación y entrega pic.twitter.com/fWPevfiuXt — Igor Yebra (@igoryebradanza) December 2, 2020

El Ballet Nacional tiene en escena la ambiciosa puesta de La Tregua, basada en la novela de Mario Benedetti y que irá hasta este domingo en el Auditorio Nacional. Las entradas están agotadas para todas las funciones, pero la del próximo sábado se emitirá el viernes 11 a las 20.30 en TNU.

Yebra dejará luego el cargo y tiene como intención que la compañía nacional desarrolle, el año próximo, una puesta sobre Delmira Agustini. Aún no se ha dado a conocer quién lo sucederá en la dirección.