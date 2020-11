Así fue el estreno de La tregua, del Ballet Nacional del Sodre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una mirada, un gesto, una caricia, un apretón de manos, una luz que cae perfecta, la sombra de los cuerpos, el ruido de una calle, un teléfono sonando. La Tregua, que el Ballet Nacional del Sodre estrenó hoy con la sala agotada, es una obra intensa y corta llena de sutilezas y momentos de belleza.

Basada en la novela más importante de Mario Benedetti, esta pieza cuenta la misma historia pero de manera diferente, como si fuese un puzle que tiene más de una posibilidad pero que nunca pierde la esencia.



La obra tiene dirección de Igor Yebra, coreografía de Marina Sánchez, dramaturgia de Gabriel Calderón, música de Luciano Supervielle, escenografía de Hugo Millán e iluminación de Sebastián Marrero.



En un espectáculo como este es importante nombrarlos a todos. Porque es una maquinaria que solo funciona si tiene a todas sus piezas en el lugar y en el momento indicado, porque es una historia que se cuenta a través de la danza y que se termina de contar con la música, que tiene el sello de Supervielle y mezcla momentos clásicos y también de música moderna y hasta de tango, con la escenografía, que se mueve y se acomoda para ser casa, oficina o ciudad, con las luces, que crean uno de los momentos más delicados y bellos de la obra en un encuentro entre Martín Santomé y Laura Avellaneda, y con el vestuario, que carga a las escenas de simbología.



En la función de hoy Nadia Mara fue Laura Avellaneda, Sergio Muzzio fue Martín Santomé, Ciro Tamayo interpretó a la Rutina y Damian Torío al Azar.



Con un cuerpo de baile casi siempre presente en el escenario representando escenas magníficas como las de la oficina o las de una ciudad desenfrenada, es necesario, sin embargo, prestar atención a los cuatro bailarines en los roles principales. En ellos está la esencia de lo que se cuenta: una historia de amor que llega para transformarse en un paréntesis para una vida en la que no pasa nada, salvo los días iguales y grises. En ellos está la esencia que une a Mario Benedetti con otros lenguajes: en las miradas entre Mara y Muzzio cuando Martín y Laura se enamoran, en la manera de mirar casi sin expresión de Tamayo representando a un personaje que no tiene cuerpo, en la sutileza de Torío.



Después de verla no parece exagerado decir que La tregua del BNS es el acontecimiento cultural más importante del año. Después de verla uno uno no puede salir de allí sin pensaren que esa hora y media en el teatro es la tregua que nos merecemos en un año en el que ha pasado todo y no ha pasado nada.