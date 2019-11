Érica Rivas reveló por qué aún no firmó su participación en el nuevo “Casados con hijos”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A casi 15 años del estreno de Casados con Hijos, los fanáticos de la sitcom argentina protagonizada por Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana Lopilato, Marcelo de Bellis, Darío Lopilato y Érica Rivas están esperando el regreso del elenco. Tras varias idas y vueltas, en agosto se confirmó que el 12 de junio del año próximo se estrenará una versión teatral en el Gran Rex de Buenos Aires.



Sin embargo, si bien ya la mayor parte del elenco ya dio el sí para formar parte de esta nueva versión, una de sus protagonistas, Érica Rivas, cuyo papel como María Elena Fuseneco fue uno de los más recordados, todavía no confirmó su participación.



"Te lo tengo que preguntar porque obviamente recién decíamos Casados con Hijos, que está la versión teatral. ¿Ya está confirmado? ¿Qué se sabe? ¿María Elena vuelve, no vuelve? ¿cómo estás con eso?", le preguntó el periodista argentino Javier Ponzone.

"Todavía no tengo nada cerrado. Sé que la gente lo está esperando mucho. Eso me da mucha ternura, mucha esperanza también, me encanta que la gente quiera ir al teatro. Imaginate que yo soy de teatro independiente, para mí es hermoso, pero bueno, no sé todavía”, dijo la actriz.



“No estoy del todo segura porque quiero ver a ver cómo es este nuevo Casados con Hijos, qué implica también pasarlo en este momento del mundo. No sé qué es lo que se va a decir, lo que se va a hacer, de qué nos vamos a reír”, agregó. "Cuando yo no era conocida, en mi ámbito más chiquito, mi preocupación tenía que ver con menos personas, porque cuando eso se hace público, cuando se hace más masivo, lo siento como una responsabilidad”, profundizó.



Si bien ya se sabe que Moni Argento (Florencia Peña) estará empoderada y que Pepe Argento (Guillermo Francella) ya no será machista, la actriz quiere asegurarse de que el guion no tenga desacuerdos respecto a los roles de cada uno. "Me queda leer el guion, ver para dónde va", aseguró.