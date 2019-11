Florencia Peña recibió los 45 años con una sensual foto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Florencia Peña le dio la bienvenida a su cumpleaños explotando las redes con una foto tipo Rapunzel, princesa de cuentos de hadas, pero versión erótica.

Completamente desnuda, sonriendo y tapando sus curvas con el pelo larguísimo, Flor escribió: "Los 45 me agarraron como anillo al dedo".

En pocos minutos la publicación, se llenó de comentarios y likes entre saludos de cumpleaños, piropos por sus curvas y comparaciones con el personaje de Disney.



A días de celebrar el triunfo de su obra Cabaret con 8 galardones y quedarse con el premio de Mejor Actriz de Musical, la jurado del Bailando continúa festejando las victorias de la manera más deleitosa.



"Actuar me hace feliz. Me sana. Me ayuda a vivir", dijo la actriz tras agradecer el profundo apoyo y cariño que recibe de manera diaria por sus seguidores.