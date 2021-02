Las claves del distanciamiento entre Gaspar Valverde y Álvaro Navia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Álvaro Navia y Gaspar Valverde daban fe de una sólida amistad. Si bien nunca habían trabajado juntos, se conocieron hace unos 10 años en diferentes eventos en Punta del Este y cultivaron una relación que trascendía lo profesional.

Sin embargo, en las últimas semanas, el vínculo se rompió, lo que ha determinado la salida de Valverde de Polémica en el bar. ¿Qué sucedió? Si bien las dos partes optaron por llamarse a silencio, TV Show pudo reconstruir algunas de las claves de este distanciamiento con versiones de allegados de uno y otro.

Todo comenzó en 2019. Álvaro Navia, actor uruguayo radicado en Buenos Aires desde mediados de los '90, le planteó a Valverde la idea de llevar el formato de Polémica en el bar a Uruguay. Como integrante de Polémica en Argentina, tenía (y tiene) buena relación con Gustavo Sofovich, propietario de la marca.

A Navia siempre le interesó tener un vínculo laboral con Uruguay, algo que había perdido en 2016 con el final de Sé lo que viste, el programa que conducía en Canal 4.

Gaspar Valverde, que forma parte de Canal 10 desde 2011, fue quien facilitó los contactos en Saeta. Hubo varias reuniones, algunas en Montevideo y otras en Buenos Aires y finalmente, las partes llegaron a un acuerdo para una adaptación uruguaya de Polémica. Navia y Valverde quedaron involucrados con el proyecto desde su nacimiento y participaron en la confección del equipo. Para la producción, recurrieron a Zur Films, productora que creó Sonríe y que está muy vinculada a uno de sus fundadores, el actual gerente de programación de Saeta, Iván Ibarra.

De este proceso y de la amistad entre Navia y Valverde, dieron cuenta ambos en diferentes entrevistas en el último tiempo. "A través de mi amigo Gaspar Valverde, Canal 10 nos abrió las puertas", declaró Navia, por ejemplo, en noviembre pasado. "Álvaro Navia es amigo mío desde hace años", había contado Gaspar un mes antes.

En noviembre de 2019 se estrenó el programa en un formato muy similar al argentino, es decir, con actualidad pero también con muchas apelaciones al humor. Navia se metía varias veces en la dinámica para hacer sus personajes y Valverde lo secundaba.

En el correr del año 2020, la pandemia provocó cambios forzosos y por decantación natural en el programa. Con fronteras cerradas, Navia acomodó sus personajes para salir por videollamada desde su casa en Buenos Aires. Y el programa todo, por los invitados y el interés focalizado en el coronavirus, se volcó con mucho más énfasis hacia el contenido periodístico.

Entonces comenzaron las primeras alarmas sobre el rol de Valverde. Según los allegados, en la productora Zur y en el canal mostraban preocupación por la baja participación del comunicador, quien al no ser periodista ni tener un perfil confrontativo, como Sergio Puglia o Alberto Sonsol, entraba poco en el juego de Polémica.

En ese momento, agregan los allegados, le sugirieron a Valverde que encarnara un personaje pero él, leal a su amigo, se negó, alegando que el espacio de humor en el programa estaba reservado a Navia.

Después hubo otras actitudes que algunos le reprochan a Valverde. Faltó el día del cumpleaños de su hija mayor o en un período en que debió guardar cuarentena por el positivo de Covid de su esposa Karina Vignola prefirió no salir por videollamada. Las situaciones no pasaban a mayores porque no era cualquier miembro de Polémica. Era, junto con Navia, uno de los fundadores.

Por setiembre del año pasado, Navia decidió con su familia radicarse en Uruguay. En Montevideo, Valverde se puso en campaña para facilitar la mudanza: lo ayudó a conseguir casa y colegio para sus hijos. A finales de diciembre, Álvaro Navia desembarcó en Uruguay.

Cuando llegó a Montevideo, Navia se interiorizó de la preocupación que había sobre el rol de Valverde. En marcha estaba el proyecto de La peluquería de Don Mateo, otro formato de Sofovich que Navia y Valverde habían presentado con éxito a Canal 10. En enero, comenzaron los preparativos y Gaspar estuvo en la primera cocina convocando incluso a algunas de las figuras que formarían luego parte del programa. A diferencia de Polémica que tiene a Zur, la producción de este ciclo correría ahora por cuenta de Navia y Valverde y ambos tendrían sus papeles al aire.

Sin embargo, ya el vínculo no era el mismo, dicen los allegados. Del lado de Valverde, aseguran que Navia habría comenzado a evitar a su amigo y no lo hacía partícipe de las decisiones. "Le soltó la mano", agregan .Por el lado de Navia, las versiones atribuyen a Valverde una presunta "falta de responsabilidad y de compromiso".

Gaspar Valverde participó por última vez de Polémica el 22 de enero. El futuro televisivo del comunicador depende de una serie de reuniones que va a sostener en los próximos días con Canal 10.