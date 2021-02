La medida que tomó Gaspar Valverde luego de un fin de semana "turbulento"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gaspar Valverde ha sido noticia en los últimos días luego de que se conociera su alejamiento de Polémica en el bar, al parecer por diferencias con Álvaro Navia, con quien presentaron el formato de la familia Sofovich a Canal 10.

El comunicador ha evitado expresarse públicamente sobre lo sucedido en cuanto además, tiene pendiente "algunas reuniones" sobre su futuro en Canal 10.

De todos modos, en Bien igual (El Espectador) el programa radial que integra, comentó que había pasado un fin de semana "turbulento". Y debido a ello, tomó una drástica decisión: "Apagué el telefonito".

"Me comí un asadito. No le di pelota a nadie porque si no te enroscás", agregó. También que se acordó de sus compañeros radiales (Alberto Sonsol y Rafa Cotelo) que en el pasado también vivieron "tormentas" en redes sociales, con ellos en el centro de alguna polémica.