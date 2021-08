Álvaro Navia sobre el diferendo con Gaspar: "Para mí, esto ya no tiene importancia"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Álvaro Navia fue invitado al ciclo de entrevistas "Charlando con Julio Ríos" encabezado por el periodista deportivo. El humorista se refirió brevemente a las diferencias con Gaspar Valverde, un caso que ha llegado a esfera judicial

"La justicia dirá. Antes de que pasara todo esto, me senté adelante de él y le dije todo lo que iba a pasar. Y después pasó. Esto se charló donde se tenía que charlar. Las cosas se charlan en su momento y en la cara", dijo en referencia a una conversación personal que tuvieron antes de la desvinculación que sufrió Valverde de Polémica en el bar.

"En todos los años que he trabajo en televisión, en cine, en teatro nunca tuve problema con nadie. Este es un problema que se solucionará en la justicia. Yo no soy ni dueño de Polémica, ni de La peluquería de Don Mateo. Ni soy el productor. El tema de él lo tiene que arreglar con quien lo tiene que agarrar, que es con el Canal. Y punto", añadió.

Ríos le preguntó luego si en su momento consideraba a Valverde un "amigo", Navia respondió: "Cuando vine a Uruguay, hablé con él. Nos habíamos visto un par de veces en el Conrad. Nunca fui a su casa, ni él fue a la mía. Éramos buenos compañeros, como todos en el ambiente que nos conocemos entre todos. Más de eso no hubo".

Luego hizo referencia a que a nivel personal, ha dejado de lado el tema. "Como persona, este tema lo hice a un lado". Cuando Julio Ríos le preguntó "¿No te duele?", Navia respondió: "Me duele que se enferme un hijo mío o que se muera un amigo como Alberto Sonsol. Para mí, esto ya no tiene más importancia. Dejó de ser un tema personal y pasó a la Justicia".

Finalmente, habló de una "enseñanza" luego de la polémica con Valverde. "Ya tengo 54 años. He trabajado con tanta gente y he conocido mucha gente buena. Todo esto lo que me enseña es que las cosas hay que decirlas en el momento en que hay que decirlas. No importan las consecuencias. Uno tiene que estar tranquilo en que las cosas las dijo en el momento que los tuvo que decir".

Álvaro Navia se refirió así la última conversación que tuvo con Gaspar Valverde sobre los reparos que tenía Canal 10 referidos a su desempeño en Polémica en el bar.

Luego de que ambos presentaran los formatos de la familia Sofovich a Canal 10, Valverde argumenta que existía una "sociedad de hecho" con Navia y que él salió perjudicado al salir de los proyectos. Además, sostiene que "un amigo" le "soltó a mano" y no lo defendió frente a los cuestionamientos.



Mirá la entrevista (la pregunta sobre Gaspar ocurre en el minuto 1:00:30)

En la entrevista con Ríos, Navia repasó su carrera desde sus inicios en San José a los años explosivos en Videomatch. Dijo que volvió a Uruguay, sobre todo por idea de su esposa, Vanina Escudero.

"Fue Vanina la que me trajo. Ella me dijo: Nos vamos a Uruguay. Probemos. "Quiero un poco de este aire de la rambla", relató. Contó que sus hijos se adaptaron muy rápidamente al país. "Extrañan a la tía y a sus abuelos, pero se adaptaron muy bien", añadió en referencia a Silvina Escudero y a sus padres.