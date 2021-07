No hubo conciliación entre Gaspar Valverde y Álvaro Navia y van a juicio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El diferendo entre Álvaro Navia y Gaspar Valverde pasará a la etapa de juicio luego de que este jueves se desarrollara la audiencia de conciliación sin acuerdo entre las partes.

Navia, quien no se hizo presente en este mediodía en la instancia presidida por la jueza paz de Pando, Adriana Meneses, delegó en su abogada su posición. La representante del actor y conductor, Virginia Barreiro, manifestó que su defendido "quiere conocer las pruebas" de la sociedad de hecho que argumenta Valverde y de los daños ocasionados por la disolución de esa eventual sociedad.

Gaspar Valverde sí acudió a la instancia, defendido por Andrea Franco. Inició un reclamo judicial a Navia porque luego de que habían presentado juntos formatos a Canal 10 (Polémica en el bar y La peluquería de Don Mateo), Navia viajó a Uruguay y tras diferencias con Valverde, continuó solo con los emprendimientos. "Sentí que un amigo me soltó la mano", declaró Valverde a Sábado Show a finales de febrero.

Estas diferencias generaron que Valverde quedara fuera de Polémica y que no participara de La peluquería, a pesar de que había trabajado en la producción desde los comienzos.

Karina Vignola, esposa de Gaspar Valverde, cargó contra Navia luego de la audiencia de conciliación fallida. "No nos sorprendió que no viniera. Siempre se llamó a silencio sobre este tema. No dio la cara una vez más, si él considera que tiene razón y Gaspar miente, ¿por qué no aparece? No vino porque no puede mirar a los ojos a Gaspar", declaró a la salida del juzgado sobre la ausencia de Navia.