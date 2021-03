Alberto Sonsol, un apasionado que hizo de los medios su deporte favorito

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Alberto Sonsol se inició tarde en el periodismo deportivo. Tenía 27 años y después de haber trabajado en una empresa de maquinaria vial, la venta decomisos de Aduana o mozo durante un año en Israel, decidió seguir su instinto por los medios y el deporte. Fue Alberto Kesman, a quien había conocido jugando fútbol en Hebraica, el que le dio la oportunidad de relatar básquetbol en Radio Universal en 1985. Gran hincha de Atenas, Sonsol había jugado básquetbol en ese club y llegó a integrar la nómina de primera del equipo de Palermo, el barrio donde creció.

Desde entonces forjó una larga carrera en los medios uruguayos que lo convirtió en los últimos años en una de las figuras con mayor exposición tanto en radio como en televisión. Falleció este jueves a los 63 años, a causa de complicaciones derivadas de su contagio de coronavirus.

En la década de 1990 Sonsol tuvo su segundo espaldarazo, cuando fue contratado por Sergio Gorzy y Pedro Abuchalja para sumarlo como conductor a La hora de los deportes. Desde allí comenzó, domingo a domingo, la construcción de una carrera como figura más allá del periodismo deportivo o específicamente del básquetbol.

Alberto Sonsol en 1995.

Cuando Tenfield sumó el básquetbol a sus transmisiones, lo incorporó como relator principal. En radio y luego de la experiencia en Universal, Alberto se sumó como relator de fútbol en Sport 890, donde en dos épocas diferentes hizo dupla con Jorge Da Silveira y más tarde con Federico Buysan y Martín Charquero. En 2016 decidió dejar esa emisora y al año siguiente armó equipo propio en Radio El Espectador.

A comienzos de 2019, Tenfield resolvió discontinuar el vínculo Rodrigo Romano y ubicó en ese rol a Sonsol. Se convirtió entonces en relator principal de fútbol y de básquetbol para la pantalla de VTV.

En TV abierta y tras seis temporadas en Teledoce con 6,75 basquet, en 2013 fue fichado por Canal 10, lo que implicaría el gran salto en la carrera de Alberto Sonsol. Junto a su amigo Sergio Gorzy produjo el programa Cortita y al pie los sábados de mañana. Luego Saeta comenzó a considerarlo como un comunicador integral, más allá del deporte.

Su primer gran proyecto de "prime time" fue Escape perfecto, en 2014. Los números de audiencia fueron abrumadores y con ese ciclo, Saeta comenzó a disputarle el liderazgo de rating que Telodoce venía ejerciendo desde hacía varios años.

El suceso fue tal que Escape... estuvo seis temporadas al aire y agregó su versión de famosos. Alguna vez, Sonsol contó que conducía el programa con la misma pasión con la que relataba un partido. Cuando el participante entraba a la "jaula" a retirar los premios, para él era "la jugada de gol".

Apasionado en todo lo que hacía, en 2016 ganó el Iris de Oro por su labor en la conducción televisiva.

Alberto Sonsol.alzando su Iris de Oro.

Sonsol defendía un periodismo "con opinión" y en clave deportiva: para él, relatar o conducir un programa era "saber jugar el juego". Se especializó en buscar y explotar el contrapunto con sus compañeros como forma de sacar el máximo jugo a la polémica.

Por eso, cuando Canal 10 hizo la adaptación de Polémica en el bar, no dudó en convocarlo. Inclusive, Saeta aceptó la condición inaudita de que Sonsol se retirara en mitad del programa los domingos para acudir a La hora de los deportes, en otro canal.

Con Alfredo Etchandy "jugó" muchos años de memoria en La hora... También con Julio Ríos. Y en todas las pantallas tuvo buenos partenaires: Juan Carlos Scelza u Oscar Belo en Tenfield y El Espectador y más recientemente, en Polémica en el bar, a Sergio Puglia.

"El que se enoja, el que se empaca, ese no entendió el juego. No es un tema de ser o no buen tipo. Hoy es clave entender el juego. ¿Estamos al aire? Nos matamos. ¿Fuera del aire? Salimos normal. Es lo que la gente quiere", declaró el mes pasado en entrevista a Voces.

"Solo porque es deporte", "Show me the money" o "La gente quiere vivir" son algunas de sus frases más recordadas.



Nieto de inmigrantes judíos, el apellido real de la familia era Schonsho pero al llegar a Uruguay su abuelo fue inscrito como "Sonsol" por un malentendido del oficial migratorio uruguayo.

Casado con Patricia Datz, Alberto Sonsol era padre de tres hijos: Diego, Alejandro y Micaela. Los dos varones siguen los pasos del padre y encabezan las transmisiones deportivas de Radio El Espectador.

Alberto Sonsol con su esposa Patricia Datz y sus hijos Diego, Alejandro y Micaela.

"Lo que siempre digo a la gente joven, como mensaje, es: peleá por tu sueño. No solo en el deporte o el periodismo, en cualquier área. Yo era un Don Nadie. Fui mozo en Israel y volví al país con el deseo de ser periodista. De repente hay gente que me ve en la actualidad y piensa que nací parado, pero no fue así. La luché como loco. Es verdad que nadie es el dueño de las dificultades. Todos enfrentamos obstáculos, pero lo fundamental es no apartarse nunca del sueño. El sueño, ese siempre tiene que ser la meta", declaró Sonsol en una entrevista con Sábado Show.