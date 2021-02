Alberto Sonsol contó la interna de la salida de Romano de Tenfield: "No fue por los videos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Enero de 2019. El ambiente deportivo y de redes sociales se vio sacudido por la difusión de videos de contenido privado del relator Rodrigo Romano. Días después, Tenfield decide desvincularlo y en su lugar, designa a Alberto Sonsol.

En el imaginario colectivo, la gente asoció la difusión de los videos con el despido pero ahora, Sonsol aporta otra versión sobre aquellos hechos.

En una extensa entrevista al Semanario Voces, Sonsol asegura que la desvinculación es independiente de los videos y guarda relación con faltas que Romano acumulaba a las transmisiones de Tenfield por motivos de salud.

"La justa es que Romano en Tenfield acusaba dolores de todos colores. Que la espalda, que la hernia. Y no iba a laburar. Pasó todo un campeonato en el que hizo dos o tres fechas de quince", contó Sonsol.

La situación cambió cuando Romano se sumó a Canal 10 para relatar el Mundial de Rusia. En Saeta "lo llevaron a Romano, pero con un cagazo… Porque no fuera a ser cosa que los dejara tirados en pleno Moscú, con que: “Me duele acá,me duele allá Viajó a Rusia. Un Mundial soñado. No solamente por Uruguay, sino por él, extraordinario.No le dolió nada. Volvió, y arrancó el Campeonato Uruguayo. Ahí sí, arrancó con los dolores. Y ahí sí,el Tano Gutiérrez dijo: “Me estás tomando el pelo,ya está”, relató.

"Estaba echado de antes, por todo lo que te acabo de contar. Cada vez que había un campeonato acá, le dolía todo. En cambio, en el Mundial, en la Copa América o la Confederaciones estaba fenómeno. Y el Tano un día dijo:“Basta”", añadió Sonsol.

La relación personal entre los relatores es buena. De hecho, Romano se inició con Sonsol en los medios.

Sin embargo, en sus comienzos en los relatos de Tenfield, Sonsol se enfrentó a una fuerte resistencia, en especial en redes sociales con los usuarios que adjudicaban a los videos el despido de Romano. Eso lo llevó a un diálogo de alta tensión con su antecesor, según contó en Voces.



“Romano”, le dije. “Hay una materia que seguramente no te la enseñé bien, o que no la aprendiste bien, pero acá hay algo que no está funcionando y es la gratitud. Vos y yo sabemos que Tenfield no te echó por los videos. Mirame a los ojos y decime si es verdad”. Él sabía por qué lo habían echado. Le dije que entonces, con el próximo tuit en que me putearan, yo quería ver un tuit de él que dijera: “No me nombren más a Alberto Sonsol, porque si no fuera por él yo estaría en una zanja”. Clarito. Le dije que eso es lo quería ver en su Twitter. Y el tuit apareció. “Vos sabés lo que sos para mí”, me dijo. “Pero la gente…”. Y le dije que a la gente hay que pararla. Y lo hizo. Se estaba alimentando de algo que no era verdad, y la gente creía que a él lo habían echado por los videos, entonces estaban esperando que apareciera yo en bolas en un video,y él sabía que no había sido así. Él no aguantaba más a la empresa, no sé si porque se peleó con los jugadores o por qué. No sé, es un tema de él. Así selo dije, y me dijo que era verdad. Ahora me llevo bien, lo veo. Pero me comí una comida...", contó Sonsol.