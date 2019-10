El abogado de la mujer que denunció a Axel dio detalles de la causa contra el cantante

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

José Dantona, el abogado de la mujer que denunció al cantante Axel por abuso sexual simple, habló ayer con el programa argentino Intrusos sobre la causa judicial radicada en la provincia de Río Negro, y develó varios detalles novedosos.



"Se trata de una valiente denuncia de una persona en un pequeño pueblo de Río Negro, de una chica que no es del ambiente y tampoco es una fan (del cantante). Cuando ocurrió todo, en 2017, ella estaba en el lugar donde vive y trabaja", dijo Dantona, que al principio de la entrevista aseguró que por una cuestión judicial no podía dar más información.



Sin embargo, pareció que la insistencia de Jorge Rial y del resto de los panelistas de Intrusos dio sus frutos, porque el abogado se animó a develar más detalles sobre el caso. "No fue en el momento del recital, no era ni fan, ni parte del show, ni promotora, ni sonidista, ni iluminadora, ni nada. Ella tuvo un trabajo eventual mínimo con el cantante. Algo que cualquiera de nosotros puede llegar a tener cuando solicitás un servicio en tu casa, en tu lugar de trabajo o en un cuarto de hotel", dijo.



Luego explicó en qué situación se encuentra el proceso judicial contra el cantante y aseguró que ya están trabajando en la recolección de pruebas. "Esta provincia (Río Negro) tiene un código distinto. La ley le da a la fiscalía un plazo de seis meses para juntar pruebas; después de eso, deciden si acusa o no, y un juez determina qué prueba es tomada y cuál no. Luego, viene el juicio", dijo. A su vez, dijo que, además de las pericias físicas y psicológicas, se están recabando "pruebas testimoniales e informativas".

Por otra parte, Dantona confirmó que hay más potenciales denunciantes, y destacó que todos los casos comparten detalles similares. "Hay más chicas que se encuentran en el proceso de querer hablar, pero aún no se animan por temor a los medios y al cantante. Pero acá tenemos que dividir a las victimas en dos grupos: por un lado hay una persona que sería fan, que lo seguía a donde podía; y por otro lado, hay chicas que no son fans, ni tienen que ver con la gente que lo acompaña directamente, pero sí hay un común denominador en relación al tipo de trabajo que tenían estas personas. No se conocen entre sí, son de distintas provincias, pero tienen un común denominador", concluyó.