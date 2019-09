Esposa del delantero de Defensor, Mariano Pavone, acusa a Axel por discriminación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

No fue una semana sencilla para Axel luego que se viralizara una imagen con Tini Stoessel, en la que ella parecía estar incómoda mientras él la abrazaba. Si bien hubo mucha polémica, la cantante publicó un comuniado desde las redes sociales donde aclaró que "ningún gesto (de ella) obedece a una incomodidad con Axel".

Sin embargo, Carolina Molinari se encargó que Axel se mantenga en los medios de la vecina orilla por polémicas con las mujeres. En este caso, la modelo y esposa de Mariano Pavone, dijo en el ciclo Hay que ver (Canal 9) que el cantante la discriminó cuando grabó el clip de uno de sus mayores éxitos musicales (Yo quiero ser) por ser alta.

La denuncia la hizo Molinari el año pasado, pero la modelo volvió a ser consultada el jueves por ese episodio y contó algunos detalles de lo ocurrido a sus compañeros, José María Listorti y Denise Dumas: “Yo tenía que estar parada en una vereda y el atrás cantándome al oído. En un momento el director me dijo que me iban a sacar los zapatos para darme algo más bajo porque soy muy alta. Empezamos a filmar de nuevo pero el director cortó y me dijo que tenía un grano”, relató, haciendo hincapié en que no tenía acné en el rostro y que a ella le pareció una tontería lo que había sucedido.

Sin embargo, Molinari se mostró molesta por el fuerte mensaje que Axel le dedicó en su momento. “Él se enojó y puso un tuit re agresivo diciéndome que era busca fama. Le mandé un WhatsApp y le dije que me parecía muy injusto. Le pedí que lo borre y no lo hizo ni me contestó. A los dos o tres días apreció una chica en Instagram y me contó que me reemplazaron por una chica que trabajaba en el catering”, reveló Molinari, que supone que la terminaron sacando del videoclip por una cuestión de discriminación hacia su altura.

Ayer te mande vs wapp porque me hago cargo de lo que digo, pero nunca me respondiste. Si te molesto la anécdota que conté, que fue real y vos estabas presente, te pido disculpas, pero que te refieras a mi como mentirosa buscafama me parece muy injusto. Saludos — Carolina Molinari (@CaromolinariOk) September 30, 2018

Molinari está casada con Mariano Pavone desde 2007, con quien tiene un hijo. El delantero actualmente juega en Defensor Sporting y es uno de los goleadores del conjunto tuerto.