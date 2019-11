"En vivo en Monterrey", un recital para reencontrarse con lo mejor de Gustavo Cerati

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"No sé si saben de qué se trata esto”, pregunta Gustavo Cerati al terminar de tocar “Déja Vú”, uno de los éxitos de Fuerza Natural, el último disco que publicó en vida. Tras algunos gritos de “¡no!” que se escuchan desde el público, el argentino responde: “Vamos a tocar todo el disco nuevo entero. Para los que no lo conocen... bueno, es una forma. Después vendrán otros temas, una segunda parte”. En seguida, Cerati comienza a rasguear el ritmo rápido y entrecortado de “Desastre” en su guitarra G&L Legacy HB. Es una noche de 19 de noviembre de 2009 y el ex Soda Stereo está al frente del primer show de la gira Fuerza Natural Tour. Las 10 mil personas ubicadas en el estadio de béisbol de Monterrey (en México) aplauden la introducción.



“De qué desastre me saldré / En buena hora te solté”, dice el estribillo de esa canción que al ser escuchado ahora transmite la sensación de esconder algo premonitorio. “Si yo me retirara ahora, no creo que sea muy factible, pero supongamos que sí, me iría contento, por Fuerza Natural”, había dicho el músico durante una entrevista previa al lanzamiento del disco. Meses después del recital de Monterrey, el 15 de mayo de 2010, Cerati sufriría un accidente cerebrovascular que lo dejaría más de cuatro años en coma, hasta que falleció en el 4 de septiembre de 2014.



Pero antes de la tragedia, Cerati presentó uno de sus mejores discos solistas con recitales por toda Latinoamérica. Y, 10 años después de aquel show de Monterrey, es una alegría reencontrarse con su música en vivo. Es verdad que los discos quedan para siempre y que con las plataformas de streaming se pueden escuchar “Puente”, “Adiós” y “Crimen” con solo un click, pero ver imágenes inéditas del argentino trae toda una experiencia emotiva para sus fanáticos, y más todavía si se lo ve en pantalla gigante, como se lo pudo ver el martes en el Movie. Ahora, está el concierto está publicado en YouTube y el audio se escucha en Spotify (próximamente llegará a disquerías uruguayas).



Ver las imágenes de Cerati es como reencontrarse con un viejo amigo. En ese momento uno se da cuenta de que además de las canciones extraña sus gestos, como esos ojos claros que miran fijo a la cámara en algunos momentos y que se cierran antes que el cantante lance las notas graves y profundas de “Tracción a sangre”. Lo mismo sucede con su manera de mover la cabeza —y los rulos— mientras acompaña el ritmo de sus canciones, o la forma en que se tira hacia atrás en los solos de “He visto a Lucy” y “Lago en el cielo”. Esos detalles también hacen al artista.



Y, claro, también están las canciones. Y lo más interesante de Fuerza Natural Tour, en vivo en Monterrey es que muestra a Cerati en un estado de gracia. Además de su voz expresiva -que estira las vocales finales de las palabras para otorgarles más musicalidad- y de acordes de guitarra a lo Andy Summers y solos enérgicos, el argentino se acompañó de una banda de primer nivel: Anita Álvarez de Toledo (coros), Leandro Fresco (teclados), Richard Coleman (guitarra), Gonzalo Córdoba (guitarra), Fernando Nalé (bajo) y Fernando Samalea (batería).



El sonido del disco en vivo sale de la mezcla directa de la consola del show y las performances son las mismas que se ejecutaron esa noche, no hay ningún retoque, regrabación ni remezclas. Sin embargo, el grupo recreó las canciones de Fuerza natural a la perfección. Es más, se toman la libertad para agregarle un desarrollo instrumental a algunas de las canciones. Así, la balada “Sal” es llevada al universo sonoro del disco Bocanada (1999) —especialmente al de "Balsa"— gracias a una improvisación marcada por notas agudas que salen de la guitarra slide de Cerati, colchones de teclados y un ritmo marcado por una batería digital y un bombo legüero. Para completar el viaje, el escenario se pinta con luces azules —recreando el tono melancólico de la portada de Bocanada— y en las pantallas se muestran imágenes oceánicas.



Además de Fuerza Natural, el repertorio incluye 11 de sus éxitos, como “Adiós", “Crimen” y “La Excepción”; las tres grabadas en Ahí vamos —¡Cuántos clásicos en un solo disco!—. El cierre, con “Lago en el cielo”, incluye un largo solo de guitarra de Cerati, que termina con una ovación y una enorme sonrisa del músico en el rostro. Esa es la mejor manera de recordarlo.



Fuerza Natural Tour permite reencontrarse con la voz, las canciones y la imagen de Gustavo Cerati. Quienes hayan concurrido a su último recital en Montevideo (en diciembre de 2009 en el Velódromo Municipal) podrán reencontrarse con el repertorio de aquel show. Para los que no, esta es la ocasión perfecta para descubrir cómo fue la última gira de uno de los músicos más importantes del rock argentino