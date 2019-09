CeratiEterno: Cinco colaboraciones para celebrar a Gustavo Cerati

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Esta mañana, las redes sociales se llenaron de mensajes recordando los cinco años de la muerte de Gustavo Cerati, uno de los músicos más populares del rock argentino. Con el hashtag #CeratiEterno, los fanáticos del cantante de Soda Stereo publicaron varias imágenes y videos para celebrar su trayectoria.

Entre los mensajes, destaca el de la familia del músico, que le dedicó una emotiva carta al cantante. "Un 4 de septiembre hace 5 años, una parte tuya, Gus, partió a nuevos rumbos. A pesar de eso cada día estamos más convencidos que te vibramos presente por medio de tus maravillosas melodías y tus sentidas letras, que hacen que siempre suenes en el aire. Nos queda también el recuerdo y la alegría de tantas vivencias compartidas", dice la carta.



"Hoy queremos una vez más agradecerte a vos, Gus, por habernos dejado tanto y a toda la gente hermosa que te canta, te cita, te escucha, te recuerda, te admira. Gracias a eso es que 'no hay sitio en donde no estés' y es por eso que 'sos parte de todos'. Flia. Cerati", termina el mensaje.



Para celebrar su trayectoria, elegimos cinco grandes colaboraciones del músico argentino.

cerati y andy summers "Tráeme la noche"

En 1998, y tras el final de Soda Stereo, Gustavo Cerati grabó una versión en español de "Bring On the Night", de The Police, junto a Andy Summers, el guitarrista del trío inglés. Esa versión abría Outlandos D'Americas, un disco en el que varios músicos latinoamericanos versionaban el cancionero del grupo liderado por Sting.



A principios de agosto, y antes del recital de Call the Police en La Trastienda —que se realizó con entradas agotadas—, Andy Summers charló con El País y recordó la experiencia: "Amé ese experiencia, realmente disfruté de haber tocado con él. Compartimos tres días en Los Ángeles. Era una persona absolutamente buena y creo que hicimos una gran versión de “Bring On the Night” juntos. En la canción él tocó el bajo. Apenas escuché el resultado pensé que podría haber estado bueno hacer más canciones juntos. En ese momento, se estaba separando de Soda Stereo y estaba confundido con respecto a cómo iba a seguir. Yo tenía la idea de salir de gira juntos, pero no se pudo. Estoy muy triste por la pérdida".

cerati y bajofondo "El mareo"

En 2007, Cerati participó de Mar dulce, el disco que consolidó a Bajofondo en la escena musical rioplantense. El cantante, que en esa época estaba presentando el disco Ahí vamos, puso su voz en "El mareo", el principal éxito del álbum. Sobre una mezcla de tango eléctronico, Cerati ofrece una interpretación memorable, con una voz que evoca misterio y melancolía. "Con los ojos no te veo / Sé que se me viene el mareo / Y es entonces cuando quiero salir a caminar", dice el estribillo.

cerati y EMMANUEL HORVILLEUR "19"

"Y en la soledad de mi cuestión emocional / tuve un plan genial, no lo voy a confesar... / pues nena, lo entendiste mal, / yo no quise matar lo nuestro, lo nuestro", canta Cerati en "19", la canción de Emmanuel Horvilleur. Con esta balada de sonido retro, que recuerda a "Crimen" (de Ahí vamos, 2006), ambos músicos ofrecen una de los momentos más hermosos de Mordisco, el tercer disco solista de Horvilleur (que incluye los éxitos "Radios", "Tu hermana" y "Llamame".

cerati y mercedes sosa "Zona de promesas"

Poco antes de morir, Mercedes Sosa publicó Cantora, un disco doble donde reversiona 34 de sus canciones junto a una larga lista de cantantes iberoamericanos. El segundo volumen, que fue editado a mitad de 2009, abre con "Zona de promesas", una canción de Soda Stereo que Sosa canta junto a Cerati. En esta nueva versión, que incluye arreglos de cuerdas y el pulso de un bombo legüero, los cantantes graban la versión definitiva de este clásico. "Tarda en llegar / Y al final / Al final hay recompensa", reza el estribillo.

cerati y spinetta "Bajan"

En 2009, Luis Alberto Spinetta ofreció un recital de cinco horas en el Estadio de Vélez. Con el nombre Spinetta y Las Bandas Eternas, el guitarrista repasó cuatro décadas de música con un show histórico donde reunió a sus antiguas bandas (Almendra, Pescado Rabioso, Spinetta Jade y Los Socios del Desierto) e invitó a músicos como Fito Páez, Charly García y Gustavo Cerati, Cuando le llegó el turno a Cerati, ambos músicos interpretaron "Té para tres" (de Soda Stereo) y "Bajan" (de Spinetta y Pescado Rabioso). En la interpretación de la segunda, se puede notar el ambiente de celebración y de admiración mutua que había entre los guitarristas. Gran momento.