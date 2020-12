Taylor Swift anuncia la salida de nuevo disco, "evermore": lo lanza este viernes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Taylor Swift volvió a sorprender al anunciar la salida de un nuevo disco de estudio, evermore, que llegará mañana a todas las plataformas digitales. La estrella pop estadounidense había editado el 24 de julio pasado folklore, un muy elogiado álbum que ahora tiene especial en Disney+.

"Estoy exaltada de contarles que mi noveno disco de álbum y la grabación hermana de folklore verá la luz hoy a la medianoche. Se llama evermore. Para ponerlo claramente, simplemente no podemos parar de escribir canciones. Para ponerlo más poéticamente, se siente como si estuviéramos parados en el borde del bosque folclórico y tuviéramos una opción: dar la vuelta y regresar o viajar más adentro del bosque de esta música", escribió la cantante en su cuenta de Instagram.

En un largo posteo en su red social, la cantante contó que es la primera vez que decide profundizar en algo que ya hizo. Hasta ahora había concebido cada uno de sus discos como "eras únicas", pero folklore le abrió una nueva búsqueda. Swift dijo que hacer ese álbum fue "menos como que me estaba yendo y más como que estaba volviendo".

Para evermore, Taylor Swift contó con la compañía de Aaron Dessner, Jack Antonoff, WB (o sea William Bowery, quien ya estuvo acreditado en folklore y en verdad es su novio, Joe Alwyn), y Justin Vernon. En las 15 canciones habrá una nueva colaboración con Bon Iver —el tema que da nombre al disco—, una con The National y otra con la banda Haim.

Para la edición física deluxe, a la quincena de temas se le sumarán dos más, "Right Where You Left Me" e "It's Time To Go".

En las próximas horas también se lanzará el video del tema "Willow", que contó con un gran equipo creativo pero la tiene a Swift como directora.

Lanzado en julio, folklore es un disco compuesto durante la pandemia del coronavirus y que muestra un nuevo cambio en el rumbo artístico de Swift, que ya había pasado del country al pop y ahora explora en el folk y en una veta mucho más íntima y narrativa de sus canciones. El disco está nominado a álbum del año y a mejor álbum de pop vocal para los próximos Grammy; el tema "Cardigan" aspira a canción del año y mejor performance solista de pop, mientras que "Exile" está como mejor perfomance pop de dúo o grupo.

Fue un éxito en la crítica y en las ventas: fue el álbum más escuchado en su primer día en Spotify y Swift se convirtió en la única artista en tener siete álbumes con más de medio millón de copias vendidas en su primera semana, según los rankings de Billboard.