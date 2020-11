Grammys 2021: se anunciaron los nominados y Bajofondo está en la lista

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se anunciaron este martes los nominados a los premios Grammy 2021, y hay nombres uruguayos en la lista. Son los de Juan Campodónico, Luciano Supervielle, Gabriel Casacuberta y Verónica Loza, o sea la mitad del colectivo rioplatense Bajofondo, nominado a mejor álbum de rock latino o alternativo por su disco Aura.

Con Aura, que también había cosechado una nominación a los Grammy Latinos, compite junto a La conquista del espacio de Fito Páez, ​Sobrevolando de Cultura Profética, Monstruo de la chilena Cami y Miss Colombia de Lido Pimienta. Los premios se entregarán el 31 de enero.

Más allá de la cuota local, las nominaciones le dieron protagonismo a algunas de esas canciones que Tik Tok convertió en grandes éxitos, como el caso de "Savage", de Megan Thee Stallion con Beyoncé. Megan está nominada, por ese tema, a grabación del año —la categoría más importante de estos reconocimientos—, a artista nuevo, a mejor canción de rap y mejor performance de rap. Un montón.

Al gramófono a grabación del año también aspiran "Black Parade" de Beyoncé, "Colors" de Black Pumas, "Rockstar" de DaBaby y Roddy Ricch, "Say So" de Doja Cat —estos dos últimos también son sucesos de Tik Tok—, "Everything I Wanted" de Billie Eilish, "Don't Start Now" de Dua Lipa y "Circles", de Post Malone.

Los Black Pumas, con varias nominaciones en esta edición de los Grammy, son los menos conocidos de ese grupo en esta región. La joven banda de Austin estuvo nominada este año a mejor artista nuevo en los galardones y califican su propuesta musical de soul psicodélico.

Uno de los nombres recurrentes en estas nominaciones es el de Taylor Swift, que figura en la categoría de álbum del año y mejor álbum de pop vocal con folklore, canción del año y mejor performance pop solista con "Cardigan", mejor performance pop de dúo o grupo por "Exile" junto a Bon Iver, y mejor canción escrita para un medio visual por "Beautiful Ghosts" de la película Cats (coescrita con Andrew Lloyd Webber).

A continuación, los nominados en las principales categorías de estos galardones que se entregarán el 31 de enero en una ceremonia que tendrá de anfitrión a Trevor Noah:

Grabación del año



"BLACK PARADE" - Beyoncé

"COLORS" - Black Pumas

"ROCKSTAR" - DaBaby ft. Roddy Ricch

"SAY SO" - Doja Cat

"EVERYTHING I WANTED" - Billie Eilish

"DON'T START NOW" - Dua Lipa

"CIRCLES" - Post Malone

"SAVAGE" - Megan Thee Stallion ft. Beyoncé

Álbum del año

CHILOMBO - Jhené Aiko

BLACK PUMAS (DELUXE EDITION) - Black Pumas

EVERYDAY LIFE - Coldplay

DJESSE VOL.3 - Jacob Collier

WOMEN IN MUSIC PT. III - HAIM

FUTURE NOSTALGIA - Dua Lipa

HOLLYWOOD'S BLEEDING - Post Malone

FOLKLORE - Taylor Swift

Canción del año

"BLACK PARADE"

"THE BOX"

"CARDIGAN"

"CIRCLES"

"DON'T START NOW"

"EVERYTHING I WANTED"

"I CAN'T BREATHE"

"IF THE WORLD WAS ENDING"

Artista nuevo

INGRID ANDRESS

PHOEBE BRIDGERS

CHIKA

NOAH CYRUS

D SMOKE

DOJA CAT

KAYTRANADA

MEGAN THEE STALLION