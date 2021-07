Los Montaner: las claves de un clan musical que ahora lleva su mensaje a recital mundial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"La gente nos dice que nuestra vida es color de rosa. Con este tema queremos que se den cuenta de que nosotros también tenemos nuestros momentos difíciles”, dijo Camilo antes del lanzamiento de “Amén”, la canción que por primera vez reunió al llamado “clan Montaner” en un mismo proyecto y en la que, aseguran, están más expuestos que nunca.

La aclaración del cantante vino a cuento porque mientras que la pandemia impuso una cuarentena que impactó de manera negativa en países, hogares e individuos, le dio a los Montaner una convivencia única en Miami con aspecto de fantasía de Disney.

A través de las redes sociales, el mundo se volvió espectador de una cotidianidad rebosante de chistes, risas, videos graciosos, música, muestras de afecto, lujo, felicidad. Durante un tiempo, bajo el mismo techo, Ricardo Montaner, su pareja Marlene Rodríguez, sus hijos Mau, Ricky y Evaluna (todos artistas) y las parejas de estos, Sara Escobar, Stefi Roitman y Camilo respectivamente, se mostraron como un oasis en tiempos de encierro, de crisis económica y mucha soledad.



La vida color de rosa, potenciada por el creciente éxito musical de Mau y Ricky pero sobre todo de Camilo, que no ha parado de lanzar hits pop —“Vida de rico”, “Ropa cara”, “Millones”—, fue el respiro que miles de usuarios de redes sociales eligieron en este período, y el blanco de rechazo e indignación de otros tantos. A través de YouTube o Instagram, el núcleo familiar compartió su intimidad en una línea más o menos producida que ya había empezado a explorar a fines de 2019 con, por ejemplo, el registro de una Navidad en Dominicana.

Pero sobre todo, la obligada convivencia pandémica afianzó el concepto de “clan Montaner”, que se proyecta cada vez más a un camino en colectivo. El disparador más cercano fue “Amén”, la balada pop en la que abordan su fe religiosa en forma de rezo urgente. Luego vino el anuncio de un reality show familiar, definido como un documental sin guion. Aún no tiene fecha de estreno y según el patriarca Montaner, una de las voces más populares del pop melódico latino, tiene como principal intención “poder comunicar a la gente ese mensaje de lo que sentimos significa la unión familiar y comunicar que se puede ser feliz en medio de las circunstancias”.



Después, para una referencia inmediata, llegó la nueva temporada de La Voz Argentina que tiene al padre y a los hijos Mau y Ricky como coaches (y a Roitman, la novia de Ricky, como anfitriona de contenidos digitales). El reality de canto que se emite por Canal 4 es otra ventana para espiar un poco más del funcionamiento de una familia atravesada por las constantes manifestaciones de cariño, la buena energía y la fe religiosa. Es una dinámica que no está libre de críticas: “Me aburre la familia”, tuiteó la semana pasada la actriz Mercedes Morán, y eso la llevó a un filoso cruce con Ricardo, aunque luego hubo bandera blanca.

Y pensar que toda la familia que te aburre,se junta para verte actuar y admirarte.

El otro día hablaba con Marlene,del carácter que le pones a todos tus personajes,tu impronta y calidad me hacen imposible pensar que eres la misma que nos corresponde de esa manera

Dios te pague — Ricardo Montaner (@montanertwiter) July 23, 2021

Y ahora llega el primer concierto que darán, juntos, Ricardo, Mau y Ricky, Evaluna y Camilo. Originalmente previsto para junio, el show vía streaming se concretará este sábado desde el anfiteatro Altos de Chavón de República Dominicana. Se anuncia como un gran espectáculo por única vez, con canciones de cada uno de los implicados y una fuerza laboral de unas 150 personas. Será a las 22.00, se repetirá el domingo y las entradas se consiguen a 23 dólares en losmontanerlive.com.



“La familia unida”, escribió en su cuenta de Instagram Ricardo Montaner, “cómo les gusta estar, en su naturaleza y a sus anchas… Sudando música. Yo estaré feliz compartiendo con ellos y cantando juntos”.

familia La "clínica musical"

“Como nosotros somos visibles, es obvio que llame la atención. Pero si tú te pones a ver, conozco familias y familias de médicos que son todos médicos y tienen una clínica juntos. Nosotros somos todos músicos y tenemos una clínica juntos, pero una clínica de música”, dijo Ricardo Montaner a Clarín en una entrevista en la que se refirió a las críticas.



La clínica, digamos, la fundó Ricardo Montaner. Nacido Héctor Eduardo Reglero Montaner en el barrio porteño de Avellaneda, cantó en el coro de la iglesia, fue baterista de banda de rock y de adolescente comenzó a forjar su camino profesional en la música. Con la canción “Tan enamorados”, estrenada en 1988, ganó fama internacional y de ahí en más construyó una carrera que tuvo sus mejores momentos en la década de 1990, con discos como En el último lugar del mundo, Los hijos del sol, Una mañana y un camino o Es así. Ahí cabe buena parte de su repertorio más conocido.

Una primera etapa de esta clínica musical familiar tiene que ver con Alejandro y Héctor, los hijos que Ricardo tuvo en su primer matrimonio con Ana Vaz. Ambos siguen vinculados a la música pero no son parte activa del clan Montaner y no están en proyectos compartidos como el show del 31.



El entramado de estos Montaner de hoy comenzó a perfilarse, en cierto modo, con el debut en escena de Mauricio Alberto y Ricardo Andrés, o sea Mau y Ricky, como músicos de la banda de su padre, en la gira Soy feliz de 2010. Dos años después, Evaluna grabó junto a Ricardo “La gloria de Dios”, y en 2014 conoció a Camilo Echeverry, un colombiano que comenzaba a pisar fuerte en la industria musical.

Camilo y Evaluna (están casados desde 2018; ella es actriz de la serie Club 57 de Nickelodeon), se pusieron de novios en 2015 y ese mismo año el cantante colaboraría con Mau y Ricky en la composición de “Ya no tiene novio”, hit de Sebastián Yatra. De ahí en más los tres —Camilo, Mau y Ricky— se convertirían en referencias del género urbano y el colombiano se despegaría como una estrella de gran popularidad y canciones sencillas, pegadizas y de vibra veraniega.



Con el ascenso de la nueva generación, Montaner, el patriarca, experimentó con un trap muy a su estilo en el disco de 2019 que le produjeron sus hijos, una muestra más de una sinergia que, parece, siempre les da buenos resultados.



El sábado llevarán a escena eso que los conecta y los caracteriza: la música, el amor y una forma de ver la vida que está cargada de positividad. Su mirada no es para todo el mundo pero a ellos no les importa: quieren llevar un mensaje, dicen, y que lo escuche el que lo tenga que escuchar.