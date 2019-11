George Michael aporta un montón de éxitos para la banda sonora de "Last Christmas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Last Christmas, la nueva película de Paul Feig, es una comedia dramática y de espíritu navideño. Aunque la escribe Emma Thompson, por ahora mucho de lo que se habla de la película tiene que ver con la banda de sonido que incluye varios éxitos (bueno, no están “Father Figure” y “Careless Whisper”) de George Michael solista o como parte de Wham.

Dicho esto, está claro que acá todo queda más cerca de un recopilatorio de esas dos trayectorias y mientras se espera para ver cómo funcionan en la película (que en Uruguay se estrena el 5 de diciembre), acá están esas canciones que hicieron de George Michael algo más que una cara bonita del pop mundial. Ya sea en lo juvenil de “Wake Me Up (Before You Go Go) o en lo confesional de “Freedom 90”, Michael era un tipo con talento.

La única novedad de la banda de sonido es un tema inédito de George Michael "This Is How (We Want You to Get High)" que no está incluido en la versión del disco que está en Spotify.