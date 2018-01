Artista de obra escasa pero voz y talento generosos

George Michael fue bastante escueto en cuanto a su discografía: en 30 años de carrera solista solo editó media docena de discos de los cuales uno es de covers y otro de versiones sinfónicas de su propio cancionero. Una pena porque con lo que hizo demostró ser un cantante prodigioso al servicio de canciones que no estaban nada mal. Es por eso que a pesar de esa austeridad de su obra, sus obituarios lo pusieron en un pedestal pop al que pocos acceden.

Listen Without Prejudice Vol. 1/MTV Unplugged reúne dos de los grandes momentos de su carrera, ambos de la década de 1990. Lo hace en una versión de lujo que, además de esos discos, acopia remezclas, versiones inéditas y algún tema poco conocido, entre los que está “Desafinado” que canta, en portugués, con Astrud Gilberto y que originalmente apareció en un EP de 1997. En total son 37 temas.

Listen Without Prejudice Vol. 1 de 1990 es el disco más ambicioso de George Michael. Ya desde el propio título (“Escuchar sin prejuicio”) está claro que está pidiendo que se tenga otra consideración más allá de la imagen de pop carilindo que venía de construir con Wham!, su primer proyecto y Faith, su primer disco solista. Eso queda más que explícito en “Freedom 90”, la canción en donde avisa que “Dios sabe que era soloo un muchacho que no sabía lo que quería hacer” pero que ahora “hay algo profundo en mi”. Para completar la transformación, el video de la canción no tenía su cara bonita. Más allá de esa suerte de infantilismo, el disco está buenísimo porque hay canciones como esa “Freedom 90”, “Waiting for that Day” (con cita a Rolling Stones incluida), la beatlesca “Heal the Pain”, que revelan una sensibilidad compositiva inédita y que no repetiría. Nunca hubo, de hecho, un Listen without prejudice Vol. 2.

Su MTV Unplugged grabado en 1996 hasta ahora solo se conocía en DVD. El despojo que exigía el formato permitió a Michael, quien murió a los 53 años en la Navidad de 2016, mostrar sus dotes vocales y las posibilidades arreglísticas que venían con sus canciones.