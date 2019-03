Cinco respuestas a cinco preguntas sobre Los Olimareños, antes de un nuevo regreso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Luego de siete años desde su último show, Los Olimareños —el legendario dúo de Braulio López y Pepe Guerra— se vuelve a reunir para repasar los clásicos que a lo largo de las décadas se ganaron un espacio privilegiado dentro del cancionero popular uruguayo. En el marco de una celebración por los 50 años del disco Cielo del 69 y los 25 años de su mítico recital de regreso a Montevideo en el Estadio Centenario, el dúo folclórico actuará este viernes a las 21.00 en el Antel Arena.

Antes del concierto —del que todavía quedan entradas disponibles en Tickantel—, en TvShow repasamos cinco preguntas sobre el dúo, que nos respondieron durante dos entrevistas.

su relación ¿Se llevan bien?

En numerosas ocasiones se comentó que la relación entre ambos músicos era conflictiva. Sin embargo, López y Guerra desmintieron los comentarios. En la última semana de diciembre —cuando se conoció la noticia de su regreso—, López le dijo a TvShow: “Siempre nos llevamos bien, pero hay mucho desgaste causado por el trabajo de mucho tiempo; eso se ve en los grupos que han durado mucho. Nunca hubo cosas de tratar de embromar al otro; simplemente hubo que tomar un descanso. Que podamos retomar de vuelta significa que no quedó nada para arreglar”.

Por su parte, Guerra dijo: “La gente comenta cosas, pero estamos bien. Cada tanto veo a Braulio en la calle porque nos encontramos y nos saludamos. Es como siempre, pero 10 años más viejos”.

En febrero, TvShow se encontró con Los Olimareños en un hotel montevideano donde estaban ofreciendo una serie de entrevistas a medios. Allí se los pudo ver de muy buen humor, bromearon entre ellos e incluso recordaron varios momentos de trayectoria musical.

Los Olimareños recuerdan varios momentos

el regreso ¿El dinero fue la razón para volver?

El recital del viernes en el Antel Arena marcará el tercer regreso de Los Olimareños desde su separación, en 1990. Para celebrar los 25 años de su histórico recital de regreso a Montevideo, en 2009 el dúo llenó el Estadio Centenario en dos recitales. Tres años más tarde, se volvieron a juntar y ofrecieron un concierto auspiciado por Antel en Atlántida, que quedó envuelto en una polémica por el caché cobrado.

Cuando se conoció la noticia de este nuevo reencuentro, en las redes sociales abundaron los comentarios donde se decía que el show del Antel Arena fue motivado por motivos económicos. En una entrevista realizada en diciembre, Guerra aseguró que este regreso se basaba en el pedido "de la gente", aunque también admitió que el factor económico influyó: "Es muy común en Uruguay que los cantores tengan problemas económicos. No tenemos jubilación; si bien ahora salió una ley para jubilarse, si lo hacés a esta edad no te da ni para ir a Treinta y Tres a pasar las fiestas”, explicó.

En su segunda entrevista con TvShow, ambos bromearon sobre el tema:

—Cuando salió la noticia, charlamos y Guerra, usted habló de un factor económico en la reunión. Hablaba de la inexistente jubilación para el artista.



Guerra: Bueno, llegamos un poco tarde a la ley que ahora sí existe para una jubilación. Eso es cierto. Si nos fuéramos a jubilar ahora...



López: ¡Recién me estoy enterando de eso! (Se ríe)



Guerra: Pero escuchame, si te jubilás ahora qué vas a ganar...



López: ¡Seis mil pesos! (Se ríe)



Guerra: Así que vamos a tener que morir cantando como el pájaro en la rama.

legado ¿Cuál es el aporte de Los Olimareños a la música uruguaya?

Los Olimareños es uno de los dúos más importantes de la música uruguaya, y fue el que marcó el camino a seguir en el folclore local. Desde principios de la década de 1960, los músicos oriundos de Treinta y Tres lideraron una corriente musical, junto a Daniel Viglietti y Alfredo Zitarrosa, que buscaba que el folclore uruguayo se despegara de la estética musical de Argentina.

Además, fueron los pioneros en la mezcla del lenguaje folclórico con otros ritmos autóctonos populares. El primer paso de este intercambio se vio reflejado en el disco Nuestra razón (1969), específicamente en la canción “Candombe Mulato”, que fue una de las primeras en tener ese ritmo en guitarra e incluir tambores. Luego, en Cielo del 69 (1970), se sumergieron en la “canción carnavalera” con “Al Paco Bilbao” y “A mi gente”, búsqueda sonora que profundizarían en el disco conceptual Todos detrás de Momo (1971), con 23 composiciones de Lena donde se mezclan la murga y las críticas sociales y políticas que definían su música.

En diálogo con TvShow, Guerra asume el rol del dúo como uno de los impulsores de las canción uruguaya: "En aquellos años estábamos terriblemente influenciados por el folklore argentino y la canción nuestra prácticamente no existía. Somos un poco responsables junto con Ruben Lena y Aníbal Sampayo, y después vinieron Alfredo (Zitarrosa), El Sabalero. Pero antes no teníamos una cara musical".

"Candombe mulato" - Los Olimareños

"desexilio" ¿Cómo fue el regreso a Montevideo en 1984?



El 18 de mayo de 1984, luego de 10 años de exilio en el que la difusión de su música estuvo prohibida, López y Guerra regresaron a Montevideo para actuar en el Estadio Centenario. Apenas llegaron al aeropuerto, ya pudieron ver la emoción de la gente por reencontrarse con los músicos. "Ese día fue muy emocionante, incluso la bajada del avión", le dijo Guerra a TvShow mientras miraba fotografías.

"Yo creo que nunca me cansé tanto de saludar; la gente te agarraba mientras ibas en el auto. Se calentaron los motores de tres autos (se ríe)". Según explica, fue tanta la cantidad de gente que se agrupó para acompañar el regreso del dúo, que tardaron tres horas en llegar al Estadio.



El recital del Centenario —que quedó documentado en el disco ...Si este no es el pueblo— se celebró bajo una fuerte lluvia. "No teníamos ni una lona; aparecieron con paraguas y las guitarras se desafinaron todas", recordó López. "Hubo gente que criticó el espectáculo. Me acuerdo que en una vuelta me cayó un chorro de agua adentro de la guitarra", agregó, entre risas, Guerra.

El regreso del exilio

show ¿Cómo se preparan para el recital del viernes?

Para su regreso en el Antel Arena, Los Olimareños se presentarán junto a la banda que los acompañó en sus recitales del 2012, y que está formada por Alejandro Turubich (percusión), Jorge Martínez (batería), Nicolás Guerra (bajo) y Víctor Amaral (acordeón).

En cuanto a la interpretación de las canciones, Guerra explicó que "las voces están prácticamente intactas y mantenemos los arreglos originales de las canciones”. Además, mencionó que tuvieron que recurrir a YouTube para recordar cómo interpretaban ciertas canciones. "El problema con que nos topamos, es que hay canciones con diferentes versiones y hay que elegir cuál hacemos", agregó.



Según explicaron fuentes de AM Producciones —que se encargan de organizar el recital—, el dúo está ensayando desde junio de 2018 y el martes se realizó el último ensayo previo al show. Solo resta esperar a que llegue el viernes para poder reencontrarse con dos de las voces más importantes de la música uruguaya y comprobar si están a la altura de su legado.