Chayanne vuelve a Montevideo en 2020: dará un show el 17 de marzo en el Antel Arena

El puertorriqueño Chayanne volverá a presentarse en Montevideo el año que viene, en el cierre de su gira llamada Desde el alma Tour. El 17 de marzo de 2020, el cantante de "Torero", "Dejaría todo" y más éxitos —muchos de ellos incluidos en telenovelas argentinas—, actuará en el Antel Arena en la que se anuncia como la única presentación que dará aquí.

Las entradas se pondrán a la venta próximamente por Tickantel. La primera etapa de venta será con cupo limitado, y solo se podrá abonar en efectivo o con débito bancario.

Chayanne arrancó esta gira en agosto del año pasado en Estados Unidos, y hasta ahora ha recorrido decenas de países de todo el continente, con varios sold out en América Latina. En noviembre dio dos shows en Buenos Aires y uno en Córdoba, y varios en Chile, todos exitosos.

En estas presentaciones, el boricua actuó acompañado de un cuerpo de baile con coreografías que han caracterizado su carrera, y a las que él suele integrarse. El show ronda las dos horas y es un buen equilibrio entre hits bailables como "Boom Boom", "Baila baila" y "Salomé", y baladas como "Un siglo sin ti", "Atado a tu amor" y más.

Esta será la primera visita de Chayanne a Uruguay desde 2015, cuando actuó en el Velódromo Municipal. Antes había estado en el Estadio Centenario, una vez compartiendo con Marc Anthony, y también en el Conrad de Punta del Este.

En 2020, además, girará por Argentina otra vez, Colombia y República Dominicana, Paraguay, Bolivia y algunos puntos de Europa.

Chayanne no edita disco desde 2014, cuando lanzó En todo estaré, del que se desprendió el hit "Humanos a Marte". Sí editó algunos simples, como "Qué me has hecho" en colaboración con el reguetonero Wisin, "Choka Choka" con Ozuna o "Di qué sientes tu".