Arquero agota entradas en la Balzo y antes habla de amor, trabajo, límites y sueños

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El lunes, Arquero bajaba las escaleras del Auditorio Nacional del Sodre, después de terminada esta entrevista, y grababa una historia para contarle a sus seguidores de Instagram que las entradas para el show de mañana en la Sala Balzo, ya se habían agotado. Para los que quedaron afuera, igual habrá una transmisión en directo en YouTube.

Arquero (de nombre de pila Diego) celebrará en este show el primer año de su primer disco solista, Aguafiestas, el trabajo que lo posicionó de forma definitiva en la escena musical uruguaya, ya no solo rapera. El MC que venía llamando la atención en el contexto de la banda/colectivo Los Buenos Modales, presentó unas canciones pegadizas y y unas letras o muy fiesteras o muy reflexivas, que rápidamente cautivaron a un público joven. Desde entonces ha hecho colaboraciones varias —con Cardellino, con Luis Angelero de Boomerang y Alfonsina, y con Juan Campodónico (aun inédita)—, ha cantado con Peyote Asesino o La Vela Puerca, y el año pasado lo cerró ganando el reconocimiento de disco del año en los Premios al Hip Hop. Esos méritos sirven como carta de presentación para el que aun no lo conoce.

“Creo que Aguafiestas está supervigente, y creo que va a estar mucho más vigente en el tiempo que otros trabajos que pueda llegar a hacer en el futuro. Y un poco esa era la naturaleza de este disco: que no fuera un experimento, sino una cosa bastante sólida, que llevaba veintitantos años procesándose”, dice Arquero en charla con El País. “Entonces solté todo, y este año iba a hacer otro disco, pero me puse un freno. Porque todavía estoy infectado por Aguafiestas, e intentando superarlo como para poder plantear algo totalmente distinto”.

Diego Arquero. Foto: Leonardo Mainé

Arquero tiene, si quiere, canciones como para lanzar un nuevo material, pero decidió cambiar el foco a una serie de colaboraciones que se vendrán. “Porque puse un primer escalón que para mucha gente fue muy alto, y para mí también, y entonces tengo que hacer algo que por lo menos esté a la altura”, explica. Entonces de acá a fin de año lo que vendrán serán colaboraciones: una con Campodónico, que está por salir y se llama “El cielo caer”, y otras que por ahora se guarda para sí mismo.

“Es mucho más descontracturado hacer un tema porque me pintó y chau. Tengo ganas de hacer bastantes movimientos y dar poquitos pasos en falso en estos temas”, avisa. “Quiero jugar a cosas que ya sé que están buenas, que van a gustar, y en el concepto de un nuevo disco sí arriesgarme más. Si doy un paso en falso para el público —que nunca lo voy a dar, porque dar un paso en falso es hacer algo que no querés—, que sea con el disco y no ahora”, añade.

—Has compartido escenarios y grabaciones con varios artistas por fuera de la escena rapera. Y en tu show de mañana, por ejemplo, van a estar de invitados Ernesto Tabárez y Campodónico. ¿Te sorprendió el recibimiento del circuito?



—Me sorprendió el recibimiento de todo el mundo: tanto, que me pone triste. Robe Iniesta de Extremoduro dice en su libro El viaje íntimo de la locura, que un sueño cumplido es una ilusión perdida. Y yo siento que el ya no ver tan lejos las cosas, me entristece un poco. Creo que todo es un poco más lindo cuando es un sueño. Ahora ya he conocido mucha gente, y al segundo se hace tan natural...

"El ya no ver tan lejos las cosas, me entristece un poco. Creo que todo es un poco más lindo cuando es un sueño" Arquero Rapero

—Dicen que no hay que conocer a tus ídolos...



—(Interrumpe) Y si yo soy tu ídolo, seguro que mejor no conocerme (se ríe).

—¿Te pasó al revés, de sentir que hubo gente, dentro de la escena, a la que le molestó tu aparición?



—Supongo que la habrá; si no la hay, hice todo mal. Pero no he recibido palo; al revés. Es mucha más la aceptación de toda la gente, buena onda conmigo. No he sentido rechazo fuerte de nadie. He sentido el rechazo de amigos y gente cercana cuando he estado en momentos, después del disco, más complicados, de mucha ansiedad, y por lo tanto, de abuso de ansiolíticos y de alcohol; pero eso es una etapa concluida. Cuando cumplí los 25, fue: llegaste, vamos a portarnos bien.

—Pero más allá de ese cambio de actitud, lo que refiere al laburo cambió. Se armó una estructura; ya estabas con Bizarro, ahora estás trabajando con una productora, y todo se fue poniendo un poco más serio.



—Sí, todo se fue poniendo más serio, y vamos encaminados. Y tengo ganas de dar mucho más. O sea, sería una pena aflojar o que pasara algo... No creo ni en pedo que haya dicho todo lo que tengo para decir. Ni siquiera me quiero limitar solo al rap, hay muchas cosas que tengo ganas de hacer en producción artística. Y vamos a seguir luchando y portándonos bien para que todas esas cosas se cumplan, para por lo menos yo quedar satisfecho con lo que hice.

—Lo que más se destacó de Aguafiestas fue la sinceridad. ¿El Arquero de hoy cambió mucho respecto al de ese disco?



—Mirá, el leit motiv del disco era: no hay ninguna frase que yo no pueda respaldar. Ahora tendría que darle una segunda lectura al disco entero, a ver si hay alguna frase que ya no va más. Bueno, “Mezclo ron con Alplacin”, por ejemplo, no va más. Pero a grandes rasgos, sigue siendo super yo.

Diego Arquero. Foto: Leonardo Mainé

—En el tema “Doble o nada” decís que la sinceridad no vende, pero a vos te fue muy bien con la sinceridad.



—También es cómo vendimos la sinceridad. La sinceridad de por sí no vende. Yo fui supersincero en el disco, pero hay todo un trabajo de otros artistas que me ayudan —de arte superlindo, de los beats que están muy trabajados— que pueden hacer que la sinceridad se acerque más a las personas. La sinceridad, de por sí, no vende nada.