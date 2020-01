"Midway", el drama de la Guerra Mundial II que llegó para renovar la cartelera local

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Primero se la vio en el Festival Internacional de Cine de Montevideo, y después su estreno estuvo anunciado para los primeros días de diciembre. Sin embargo, se demoró y Midway: ataque en altamar recién llegó al circuito comercial. Desde ayer está en salas de Movie y Life Cinemas, en Montevideo y Punta del Este.

Basada en hechos reales, la nueva película del alemán Roland Emmerich (Soldado universal, El patriota y más) es otro drama bélico con algunas huellas que caracterizan a su cine, y actores importantes. Aborda una batalla aeronaval que tuvo lugar en plena Segunda Guerra Mundial, después del ataque que destruyó Pearl Harbor. Transcurrió en Midway, en el océano Pacífico, y fue un evento decisivo para lo que vendría.

Ed Skrein, Patrick Wilson, Nick Jonas, Darren Criss, Luke Evans, Luke Kleintank, Mandy Moore y Dennis Quaid destacan en el reparto de un film que no tuvo mayor impacto ni en la taquilla internacional, ni en los resúmenes de los destaques del cine de 2019. Sin embargo, si el espectador es de los que disfruta de la acción verídica llevada a la pantalla grande, de patriotismo y de mucho efecto especial, seguro la sabrá valorar.

“Siempre he querido rodar esta batalla. He visto documentales, leído libros de todo tipo, y me di cuenta de que Midway sin Pearl Harbor no se entiende, es una conclusión lógica”, dijo Emmerich en entrevista con la agencia EFE, para hablar de otro sueño cumplido en el marco de su cine. Sin embargo, eligió concretarlo desde la mirada de los soldados, dándole una emocionalidad a los personajes que no suele estar tan presente en películas de estas características. Es uno de los puntos que diferencia a su producción de La batalla de Midway, de Jack Smight, estrenada en 1976.

“No solo existía el miedo obvio ante la muerte. Muchos soldados tenían temor de caer y fallar al resto de sus compañeros o al país entero. Algunos estaban aterrorizados”, dijo en ese sentido Darren Criss. El actor, que se dio a conocer con la serie musical Glee y luego coprotagonizó American Crime Story: Versace, debuta en cines como el comandante Eugene Lindsey.

“Mi personaje tenía miedo, como muchos otros niños que acababan de llegar a adultos. O incluso ni eso, en esta situación muchos eran aún niños”, declaró en esa misma línea Keean Johnson, quien reveló que “esa fue la razón principal por la que quise hacer la película: porque hay un golpe de realidad que es importante. No puedes esperar que toda la gente en esa situación esté perfecta”.

La mayoría de los actores ha resaltado, en distintas instancias, ese carácter más humano que Emmerich decidió imprimirle a una película con guion de Wes Tooke y fotografía de Robby Baumgartner.

Aaron Eckhart en la película "Midway", de Roland Emmerich. Foto: Difusión

Para el director también fue “superimportante” mostrar también el lado más humano de los japoneses, los contrincantes de los estadounidenses en toda esta historia, y no dejarlos solo como villanos unidimensionales y planos. “Sus actuaciones son nobles y valientes”, resaltó sobre el comportamiento de unas figuras que aquí interpretaron Tadanobu Asano y Jun Kunimura.

Aunque en general resaltó esos aspectos, la crítica estadounidense ha arremetido una vez más contra la obra de Emmerich, a quien se le suele señalar que hace películas genéricas, con el único fin de recaudar. Lo suyo son las explosiones fastuosas, las historias de ribetes heroicos y las catástrofes, con las que le ha ido mejor en la taquilla que en la aprobación. “Nunca ha sido un cineasta para tomar en serio”, dice la reseña de Variety en referencia al director, “pero en Midway puedes sentirlo tratando de armar su oficio”. Ahí, entre el esfuerzo y lo ya conocido, se ubica el estreno.